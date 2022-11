Confirmation de la date de lancement mondial de Realme 10 et fuite de certaines fonctionnalités importantes

realme est sur le point de présenter le nouvel appareil avec lequel il espère attaquer le trône du milieu de gamme. Nous connaissons déjà sa date de présentation et certaines de ses spécifications.

Parfois, il est un peu inévitable d’avoir le sentiment que realme ne reçoit pas toute l’attention qu’il mérite. Dans nos tests, des appareils comme le realme 9 s’en sortent bien, d’autant plus qu’ils se concentrent sur le milieu de gamme et que leur rapport qualité/prix est généralement assez bon. Peut-être que les utilisateurs ont plus confiance en Xiaomi, après tout.

Quoi qu’il en soit, sur le compte Twitter realme, nous avons connu la date de présentation du nouveau realme 10 et, en plus, sur le site Web indonésien du fabricant, l’appareil a été vu révélant quelques détails intéressants.

realme 10: ce que l’on sait jusqu’à présent

Comme nous l’avons vu dans le lien auquel nous avons fait référence ci-dessus, le realme 10 aura un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une encoche en forme de trou pour la caméra frontale. Il offrira une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Quant au dos, on retrouve deux caméras sans îlot. Ces caméras sont composées d’un capteur principal de 50 MP, accompagné d’un capteur secondaire de 2 MP (la fonction de ce capteur n’est pas précisée). La caméra frontale sera de 16 MP. Il convient également de mentionner que le lecteur d’empreintes digitales est monté sur le bouton d’alimentation.

En ce qui concerne le processeur, le realme 10 intégrera un MediaTek Helio G99 basé sur un processus de fabrication en 6 nanomètres. Sur le Web, vous pouvez voir qu’il y aura deux options de RAM : 4 et 8 Go respectivement et il est dit qu’il prend en charge la RAM virtuelle jusqu’à 8 Go. Il y aura également deux options pour la mémoire interne : 128 et 256 Go respectivement.

BIENTÔT DISPONIBLE – #realme10 Événement de lancement mondial : 14 h 00 (UTC+8), le 9 novembre. #vrai moi appareil que vous avez déjà vu. Hit, restez à l’écoute et soyez le premier à savoir! #SweepThroughtheCompetition pic.twitter.com/m8GVlbs3De – realme (@realmeglobal) 31 octobre 2022

En ce qui concerne la batterie, l’appareil montera une unité d’énergie de 5000 mAh. Le realme 10 offre un support pour une charge rapide jusqu’à 33 W et le logiciel qu’il apportera sera Realme UI 3.0 basé sur Android 12.

Enfin, il convient de mentionner que ce terminal intègre un connecteur jack 3,5 mm, une rareté à l’heure actuelle. Il existe également un port USB-C, la prise en charge de la double SIM, du WiFi et du Bluetooth 5.3. Quant à ses couleurs, il peut être acheté en Cash Black et Rush White.

Nous rappelons que toutes ces données sont officielles et confirmées, puisque c’est le fabricant lui-même qui les a divulguées dans sa boutique en ligne pour l’Indonésie. L’appareil sera présenté le 9 novembre.