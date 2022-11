Le best seller : cette caméra de surveillance est parfaite pour la maison, avec Full HD, WiFi et Alexa

Surveillez votre maison à distance avec cette caméra qui balaie Amazon. Il est très bon marché, avec une résolution Full HD, une rotation à 360º et Alexa.

Grâce à des marques comme TP-Link, les caméras de sécurité sont de plus en plus courantes dans les maisons. Et c’est que ce fabricant nous propose des modèles très complets pour la surveillance à domicile pour un prix très abordable. C’est le cas de la TP-Link TAPO C200, la caméra de sécurité la plus vendue sur Amazon. Il offre des images en résolution Full HD, il peut pivoter à 360 degrés, se connecter avec Alexa et, bien sûr, il dispose d’une application pour que vous puissiez tout voir depuis votre mobile.

Si vous cherchez une caméra pour protéger votre maison pour peu d’argent, ce TAPO C200 est notre principale recommandation. Il a un prix de vente conseillé de 39,99 euros, mais le plus normal sur Amazon est de le trouver pour seulement 29,99 euros. De plus, à certaines occasions spéciales, c’est encore moins cher. Il est également généralement en vente dans d’autres magasins tels que PcComponentes et MediaMarkt.

En raison de ses bonnes spécifications et de ces remises habituelles, le TP-Link TAPO C200 est un achat plus que réussi pour la maison. Ensuite, nous passons en revue toutes les caractéristiques pour lesquelles cela devient notre recommandation.

TP-Link TAPO C200

TP-Link TAPO C200, une caméra pas chère qui déferle sur Amazon

La première vertu de ce TP-Link TAPO C200 est qu’il s’agit d’une caméra de surveillance de taille compacte. Il a des dimensions de 19 x 16 x 11 centimètres et un poids de 118 grammes, vous pouvez donc le placer n’importe où dans la maison. De plus, il a un beau design dominé par le blanc, de sorte qu’il ne se heurtera pas où que vous le placiez.

Il est également important de noter que vous pourrez voir en détail ce qui se passe autour de vous. Tout d’abord, parce que c’est une caméra avec une résolution Full HD 1080p qui capture clairement les images. Deuxièmement, parce qu’il peut pivoter de 360 ​​​​degrés horizontalement et se déplacer de 114 degrés verticalement pour enregistrer tout l’espace qui l’entoure. La nuit venue, cette caméra est toujours très utile, car elle a une vision nocturne.

Les meilleures caméras de sécurité Wi-Fi

En plus de l’image, ce TP-Link TAPO C200 capture également l’audio afin que vous sachiez exactement ce qui se passe. Il s’agit d’un son bidirectionnel, c’est-à-dire que vous pouvez également envoyer du son à la caméra afin que les personnes à côté de vous puissent l’entendre. Par exemple, cet outil est utile pour dire à vos enfants de faire attention à ce qu’ils font.

Un autre avantage est que vous pouvez connecter la caméra de vidéosurveillance avec l’application Tapo sur votre mobile. De cette façon, vous pourrez voir les images qu’il capture lorsque vous êtes loin de chez vous, ainsi qu’émettre de l’audio comme nous l’avons expliqué précédemment. De plus, vous pouvez également faire pivoter sa position, afficher les anciens enregistrements et planifier une heure d’enregistrement pour le futur.

En ce qui concerne le stockage, le TAPO C200 dispose d’un emplacement où vous pouvez insérer une carte microSD avec jusqu’à 128 Go de mémoire. Si vous faites partie de ceux qui souhaitent enregistrer des enregistrements pendant la majeure partie de la journée, vous pouvez souscrire à un forfait payant de Tapo pour accéder à un stockage plus important dans le cloud.

TP-Link TAPO C200

Une autre des fonctions les plus intéressantes de ce modèle est la détection de mouvement, qui vous envoie une notification sur votre mobile lorsqu’il reconnaît un mouvement. Il active également des effets lumineux et sonores pour effrayer l’envahisseur. D’autre part, l’appareil dispose d’un mode de confidentialité avec lequel vous pouvez masquer la caméra lorsque vous ne souhaitez pas qu’elle enregistre.

Toutes ces caractéristiques et fonctions confirment que la TP-Link TAPO C200 est une caméra de sécurité domestique très complète. Vous pouvez acheter plusieurs unités pour les placer dans les pièces que vous souhaitez surveiller, comme la cuisine, le salon ou le garage. Profitez des offres régulièrement diffusées sur Amazon et obtenez la caméra de sécurité la plus vendue à un prix avantageux.

