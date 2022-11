Le chaos sur Twitter continue : semaines de 84 heures, modération gelée, articles sans publicité disparus

Le chaos sur Twitter continue, suite au rachat du réseau social par Elon Musk. Des ingénieurs invités à travailler des heures folles, à Musk débranchant un contrat Twitter Blue avec plus de 300 éditeurs Web.

Musk s’est nommé dictateur absolu de Twitter en dissolvant le conseil d’administration d’origine et en le remplaçant par un seul administrateur : lui-même…

Arrière plan

Musk a commencé à acheter discrètement des actions Twitter, s’est vu proposer et accepter un siège au conseil d’administration de la société, a changé d’avis un jour plus tard, a proposé d’acheter la société, Twitter a résisté, puis a accepté avant que Musk ne tente de reculer, Twitter a poursuivi, puis c’était tout se poursuit à nouveau, laissant les banquiers de Musk transpirer, au milieu des affirmations selon lesquelles Twitter aurait ordonné que des preuves soient brûlées, et chaque partie affirmant que l’autre fait l’objet d’une enquête fédérale.

Musk a officiellement repris la plate-forme le 27 octobre, licenciant immédiatement les principaux dirigeants. L’une de ses prochaines décisions aurait été de décider que la vérification Twitter serait à vendre, nécessitant un abonnement de 19,99 $/mois à Twitter Blue.

Depuis, le plaisir continue…

Les managers doivent travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7

CNBC rapporte que Musk exige que les managers travaillent 12 heures par jour, sept jours sur sept, afin de respecter des délais serrés pour les changements. Il utilise la menace de licenciements à 50% pour intimider le personnel afin qu’il se conforme.

Les responsables de Twitter ont demandé à certains employés de travailler des quarts de 12 heures, sept jours sur sept, afin de respecter les délais agressifs de Musk, selon les communications internes. Les ordres de sprint sont venus sans aucune discussion sur la rémunération des heures supplémentaires ou le temps de compensation, ou sur la sécurité de l’emploi. L’achèvement des tâches avant la date limite de début novembre est considéré comme une question décisive pour leur carrière chez Twitter.

L’atmosphère de peur est telle que les employés ne travaillent plus en équipe, chacun essayant plutôt de protéger sa propre position. Les chaînes Slack où les équipes s’entraideraient seraient devenues silencieuses.

La modération gelée avant les mi-mandats

Les élections de mi-mandat aux États-Unis, comme les élections présidentielles, sont un moment privilégié pour les canulars et la désinformation générale. C’est un moment où la modération est essentielle pour s’assurer que les électeurs ne sont pas dupés par de fausses déclarations. Encore Bloomberg rapporte que les modérateurs ont été gelés.

Elon Musk a gelé l’accès de certains employés aux outils internes utilisés pour la modération de contenu et d’autres politiques d’application, limitant la capacité du personnel à réprimer la désinformation avant une élection américaine majeure. La plupart des personnes qui travaillent dans l’organisation Trust and Safety de Twitter sont actuellement incapables de modifier ou de pénaliser les comptes qui enfreignent les règles concernant les informations trompeuses, les messages offensants et les discours de haine, à l’exception des violations les plus graves qui entraîneraient des dommages réels, selon les gens. familiarisé avec la question. Ces postes ont été priorisés pour l’application manuelle, ont-ils déclaré.

Les articles Twitter Blue sans publicité ont disparu

L’un des avantages de Twitter Blue était l’accès sans publicité à plus de 300 éditeurs américains grâce à un accord connu sous le nom d’articles sans publicité.

Twitter paierait aux éditeurs un montant à peu près équivalent aux revenus publicitaires pour une vue, et en retour, les abonnés pourraient lire des articles sur les sites Twitter Blue Publisher sans publicité.

Twitter a annulé cette fonctionnalité du jour au lendemain, avec un préavis d’un jour seulement. Les éditeurs ont reçu un e-mail annonçant le changement.

À partir de demain, nous cesserons d’afficher le label « Twitter Blue Publisher » sur tous les Tweets contenant vos articles. Nous n’enverrons plus de jeton bleu Twitter lorsque des personnes sur Twitter accèdent à des articles de vos propriétés. Cela empêchera le chargement de l’expérience sans publicité sur votre site.

Les abonnés ont perdu une fonctionnalité précieuse et les éditeurs ont dû effectuer un travail d’intégration considérable pour prendre en charge la fonctionnalité, pour ensuite la rendre sans valeur du jour au lendemain.

