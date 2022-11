Filtré les premiers détails du Xiaomi Pad 6 : Snapdrgaon 8+ Gen 1 et Android 13

Xiaomi prépare ce qui sera la prochaine version de son Pad 5 selon un leaker bien connu, et il s’accompagne d’améliorations substantielles.

Au début de cette année, Xiaomi a lancé son Pad 5, que nous avons eu l’occasion d’analyser et qui nous a laissé un très bon goût en bouche. Pour elle, nous avons commencé à dire que nous avions devant nous une tablette de prix de contenu qui semblait pouvoir enfin faire de ces appareils Android quelque chose à prendre au sérieux.

Pour cette tablette nous n’avons eu que de bons mots. En fait, chez certains d’entre nous, c’est allé si loin qu’il a fini par en acheter un. Et voyant à quel point l’appareil était généralement bien accueilli, nous étions ravis de voir si l’idée continuerait. Et tout indique oui.

Xiaomi Pad 6 : ce que nous savons jusqu’à présent

Comme l’a rapporté Gizmochina, le célèbre pronostiqueur Digital Chat Station a annoncé sur Weibo qu’il y avait une nouvelle tablette du géant chinois en cours, qui serait la Xiaomi Pad 6, bien qu’elle n’ait pas été explicitement mentionnée. Pour l’instant, le leaker a assuré que le nouvel appareil intégrera le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ce qui représente une amélioration substantielle par rapport au Snapdragon 860 monté sur le Xiaomi Pad 5. Il convient de rappeler que, bien que ce processeur soit aujourd’hui il est toujours parfaitement capable, c’est déjà un haut de gamme avec quelques années de retard.

Outre ce saut en termes de processeur, il convient de mentionner que l’écran sera de 14 pouces et, apparemment, ce sera l’appareil le plus cher de la famille Xiaomi Pad. Ce doit être le Xiaomi Pad 6, puisque la dernière tablette du constructeur à être présentée était le Redmi Pad 6 et celui-ci se démarque justement par son prix contenu.

Pour en revenir à la fuite, il est également spéculé que le Xiaomi Pad 6, avec son écran de 14 pouces, est présenté comme un concurrent direct de modèles tels que le Samsung Galaxy Tab S8 ultra et l’iPad Pro. Si c’est le cas, il est possible que son nom est complété par un Pro ou un Ultra, des termes très à la mode aujourd’hui.

Selon la source, nous ne parlons peut-être pas d’un, mais de trois modèles de la famille Xiaomi Pad 6. Il devrait offrir un panneau OLED LTPO avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, avec prise en charge jusqu’à une charge rapide de 120 W. On suppose qu’il sera livré avec Android 13 préinstallé.

Le Xiaomi 13 Pro a déjà fait l’objet d’une fuite, qui viendra avec le prochain processeur haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 2. La série Xiaomi 13 est attendue d’ici la fin novembre de cette année, et il est possible que l’appareil soit présentés pour les mêmes dates (ou, du moins, plus d’informations sont données). Nous resterons vigilants au cas où il y aurait de nouvelles fuites.