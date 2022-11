Les 7 meilleurs sites Web pour télécharger des modèles pour Instagram Stories

Vous voulez impressionner vos abonnés Instagram ? Consultez ensuite ces sites Web pour télécharger des modèles parfaits pour tous les types d’influenceurs ou de marques.

Les stories sur Instagram ont permis aux entreprises et aux entreprises d’interagir régulièrement avec le public, que ce soit par le biais de photos ou de vidéos. Cependant, le plus important est de se démarquer avec des stickers de sondage, des stickers emoji ou des modèles originaux et créatifs.

Si vous voulez savoir quels sont les meilleurs sites Web pour télécharger des modèles pour les stories Instagram et ainsi personnaliser ou donner à votre compte un aspect plus professionnel, continuez à lire cet article.

Meilleures pages Web avec des modèles modifiables pour Instagram

Désigner

modèles-psd-gratuits

tacos créatifs

pixeliser

Éléments Envato

regarde moi

Toile

Ci-dessous, vous pouvez voir les meilleurs sites Web pour télécharger des modèles pour les stories Instagram. Ceux-ci vous aideront à créer de bons messages et à maintenir une conception unifiée tout au long de vos histoires.

Désigner

Desygner est l’un des meilleurs sites Web de modèles d’stories Instagram utilisés par les illustrateurs et les graphistes. Dans ce portail, vous pouvez obtenir une grande variété de modèles avec des thèmes populaires pour les réseaux sociaux.

Mieux encore, les modèles incluent les mesures exactes pour chaque plate-forme, que ce soit Facebook, Instagram ou Pinterest.

Dans le cas des stories Instagram, le site Web comporte une section spéciale où vous pouvez sélectionner un modèle et le modifier librement (modifier, changer de couleur, supprimer ou ajouter des éléments, etc.).

Désigner

modèles-psd-gratuits

Free-psd-templates est un autre site Web proposant des modèles pour les stories Instagram. Ce portail stocke plus de 100 modèles orientés Instagram, que ce soit pour des histoires ou des publications en général.

Chacun des modèles présente des modèles du même style, vous pouvez donc vous inspirer et en créer un nouveau ou simplement travailler sur l’un d’entre eux.

Un point important est que les modèles sont téléchargés dans l’extension PSD, cela indique que vous aurez besoin d’un logiciel comme Photoshop pour pouvoir les éditer. Les modèles sont gratuits et libres de droit.

modèles-psd-gratuits

tacos créatifs

Creativetacos est un site Web très populaire en raison de sa large gamme de ressources gratuites. Dans ce portail, de nouveaux modèles inspirés des dernières tendances sont ajoutés quotidiennement, vous pouvez également trouver des ressources précieuses, soit pour vous inspirer, soit pour travailler sur un modèle.

Son catalogue de modèles est organisé par design et style et vous pouvez les utiliser sans problème dans les stories Instagram. Vous y verrez des modèles aux couleurs pastel, avec des designs futuristes, des couleurs vives, un style néon et bien plus encore.

tacos créatifs

pixeliser

Pixelify se démarque parmi tous les sites de ressources numériques par sa grande communauté, puisqu’il se charge de partager les créations avec tout le monde et gratuitement.

Dans ce portail, vous pouvez trouver des packages de modèles de qualité avec des designs pertinents, uniques et avant-gardistes. Chaque package peut inclure 7 à 10 modèles ou images modifiables via Photoshop, que vous pouvez utiliser sur Instagram ou un autre réseau social.

pixeliser

Éléments Envato

Si vous souhaitez que les publications à fort impact engagent votre public, vous devriez envisager Envato Elements. Leur catalogue de modèles est très large et ils se déclinent en différents styles, formes et couleurs.

De plus, les forfaits comprennent 10 ou 20 modèles et sont au format PSD, c’est-à-dire qu’ils sont entièrement personnalisables. Le seul inconvénient est que le téléchargement quotidien est limité, si vous souhaitez télécharger plus de modèles en une journée, vous devez être membre VIP.

Éléments Envato

regarde moi

Avec Visme, vous pouvez créer tout type de design numérique, des belles cartes de visite aux vidéos fascinantes. Mais ce n’est pas tout, car vous pouvez également télécharger de beaux modèles pour Instagram Stories.

La plupart des modèles ont un design minimaliste accompagné d’illustrations représentatives et de couleurs saisissantes. De plus, vous pouvez choisir parmi une grande variété de styles et les modifier librement.

regarde moi

Toile

Canva est l’un des outils les plus utilisés par les graphistes, qu’ils soient débutants ou expérimentés. Et ce n’est pas pour moins, c’est l’une des plateformes les plus complètes où vous pouvez trouver des ressources pour créer n’importe quelle illustration numérique.

Bien sûr, dans ce portail, vous verrez une grande variété de modèles avec les mesures appropriées pour tout réseau social, en particulier Instagram.

Chacun d’eux présente un design innovant, minimaliste, audacieux, conservateur, futuriste et plus encore. Vous n’aurez qu’à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins, le modifier à votre goût et le télécharger.

Toile