Maintenant oui, l’adieu définitif arrive à l’un des services vedettes de Google

L’icône bleue populaire de Google Duo dit au revoir à Android et à nous pour toujours.

L’arrêt de Google Duo était quelque chose qui était connu depuis l’été dernier, mais l’énième panne de Google en termes d’applications de communication et de messagerie n’avait pas encore fixé de date de clôture définitive, ou plutôt d’intégration avec Google Meet car les fonctionnalités Duo ne seront pas perdues comme des larmes sous la pluie, mais enrichira plutôt l’expérience Meet.

En tout cas, il semble que Google ait pris au sérieux l’accélération de l’homogénéisation et de la simplification de ces applications de base pour la communication dans tout l’écosystème Google, car, comme nous l’ont dit les confrères de SamMobile il y a quelques heures, Mountain View a supprimé le populaire Duo icône de nos tiroirs d’applications a déjà commencé.

Et c’était une étape attendue depuis longtemps qui serait probablement le dernier clou dans le cercueil de Duo, qui s’est intégré à Google Meet ces derniers mois pour offrir aux utilisateurs le meilleur des deux mondes mais sans disparaître complètement de nos vies, Eh bien, sur Android, nous avons continué à conserver les deux icônes des deux applications séparément.

Des sources proches de Google affirment que cette décision avait été prise en raison de la nécessité de mieux faire connaître la marque Google Meet auprès des utilisateurs, puisque pendant des semaines les deux icônes ont ouvert l’application ‘Meet’ sans aucune trace de Duo au-delà de l’icône, qu’il a commencé avec la lettre « D » et était plus connue que celle « Meet » pour apparaître normalement sur la première page du tiroir de l’application.

Google dit au revoir pour toujours à « Duo » en faisant disparaître son icône Android, bien que ces dernières semaines, cette icône n’ouvrait que l’application Google Meet sans aucune trace de ce qu’était autrefois Google Duo.

Dites au revoir : Google va fermer un autre de ses services vedettes

Maintenant, il semble que Google soit prêt à abandonner définitivement la marque populaire « Duo » et à passer à l’avenir avec « Meet », donc l’icône bleue disparaît avec une nouvelle mise à jour déjà déployée, nous faisant vivre dans les derniers jours d’un des services autrefois vedettes du géant Google.

La version spécifique qui implémente ce changement est la compilation avec le code 177.0.482666072 publiée vendredi dernier, toujours en phase de déploiement échelonné et sans atteindre massivement tous les utilisateurs dans le monde.

Je peux moi-même confirmer que sur mon Galaxy S22 Ultra avec Android 13, je garde toujours les deux icônes séparées, même si, comme nous l’avons dit, elles ouvrent toutes les deux Google Meet sans beaucoup plus de surprises.

De plus, le dernier changement récemment mis en place autour de cette intégration se situe dans le service web après « duo.google.com », qui ne fait plus non plus référence à Google Duo, redirigeant l’utilisateur vers Google Meet dans son application web.

Disons au revoir à Duo, même si d’une certaine manière il ne manquera pas trop à personne…