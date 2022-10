Google élimine l’un de ses arrière-plans mythiques dans les nouveaux Pixel 7 et 7 Pro

Google supprime Horizon, l’un des arrière-plans les plus mythiques de Google de ses terminaux Pixel 7 et 7 Pro

Pour les nouveaux Pixel 7 et 7 Pro, Google a lancé de nouveaux arrière-plans sur le thème du règne animal. Dans ce cas « plumes », que nous pouvons télécharger pendant un certain temps.

La mauvaise nouvelle est tombée pour le fonds « Horizon ». Cet arrière-plan est dans Google depuis 2016, date à laquelle ils l’ont introduit avec leurs Pixel et Pixel XL. La société a décidé de supprimer cet arrière-plan de ses nouveaux terminaux mobiles, laissant la communauté sans l’un des arrière-plans les plus appréciés.

L’un des fonds les plus emblématiques fait ses adieux

Horizon était l’un des fonds les plus légendaires de la société. Créé en son temps dans le cadre de la série « Live Earth », Horizon : « Regarde vers l’horizon ».

Ce fond consistait en le lever du soleil pendant que le téléphone se chargeait, nous avions donc des informations plus ou moins précises sur le niveau de charge de la batterie. Lorsque la batterie était déchargée, l’effet inverse se produisait. Quelque chose de très utile et visuel pour éviter cette angoisse de savoir combien il reste dans la batterie de notre smartphone.

Les Pixel 4 et 4 XL ont ouvert la voie aux Pixels pour accéder à d’autres fonds d’écran que les appareils plus anciens avaient déjà. Mais quelque chose a changé avec le Pixel 6a. Tous les arrière-plans étaient disponibles sauf celui d’Horizon, le même que pour les Pixel 7 et 7 Pro. Certains arrière-plans, comme l’arrière-plan Aurora, sont toujours disponibles, ce qui semble être une décision rare de la part de l’entreprise.

La communauté travaille déjà sur un portage de l’arrière-plan pour Pixel 7 et 7 Pro

La communauté n’est pas restée les bras croisés et, selon un utilisateur de Reddit, ils sont en train de créer un portage pour apporter ce fond mythique aux nouveaux Pixels.

Nous espérons que leur travail sera récompensé et que nous pourrons bientôt utiliser ce fonds mythique ou que Google le rectifiera et le renverra dans ses terminaux.