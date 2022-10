Si vous cherchez un Xiaomi très bon marché, cette beauté est l’un des meilleurs achats

Le Redmi 10A tombe à 94 euros, l’un des prix les plus bas que nous ayons vus.

Vous n’avez pas à payer trop cher pour avoir un bon mobile, nous sommes là pour le prouver. Le Redmi 10A, l’un des smartphones les moins chers de Xiaomi, baisse de prix sur AliExpress. Il vous suffit d’appliquer le coupon ES10 pour le prendre pour seulement 94 euros. Sans aucun doute, l’un des prix les plus bas que nous ayons vus.

Dans la boutique officielle Xiaomi, vous ne pouvez opter que pour la version la plus puissante, vendue 179,99 euros. Avec cette offre, vous pouvez dépenser beaucoup moins. Vous profiterez d’un mobile équilibré, qui respecte toutes les sections et a juste ce dont vous avez besoin. Le Redmi 10A offre une bonne expérience utilisateur, on vous dit tout ce qu’il faut savoir dessus.

Redmi 10A

Achetez le mobile Xiaomi à prix réduit

Le Redmi 10A dispose d’une dalle IPS de 6,53 pouces et d’une résolution HD+ qui a l’air plutôt bonne, vous pourrez profiter de votre contenu multimédia préféré. Fabriqué en plastique, il est livré avec un joli design que vous pouvez trouver en différentes couleurs. C’est un mobile très bon marché, mais cela ne l’empêche pas d’être attractif.

Son cerveau est le Helio G25, l’une des puces fabriquées par MediaTek. Les applications que vous utilisez quotidiennement, telles que WhatsApp, Instagram, YouTube et autres, fonctionneront sans aucun problème. Ce Redmi a l’énergie nécessaire, il saura vous suivre.

MediaTek Helio G25

3 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne

Écran HD+ IPS de 6,53″

Double caméra arrière

Batterie 5 000 mAh

Socket jack 3,5 mm, radio FM

La batterie du Redmi 10A atteint un montant non négligeable de 5 000 mAh, vous aurez de l’énergie pour tenir toute la journée. Comme vous l’avez vu, le matériel de notre élu ne demande pas trop, c’est pourquoi sa batterie est capable de tenir de nombreuses heures. Le terminal chinois intègre également une prise casque traditionnelle et même une radio FM, des fonctionnalités aujourd’hui disparues de la plupart des appareils.

Sur le magnifique dos du mobile Xiaomi, un double appareil photo mené par un capteur de 13 mégapixels. Il est accompagné d’un capteur de 2 mégapixels pour vous permettre de prendre des photos en mode portrait. D’autre part, dans l’encoche de sa façade, un appareil photo de 5 mégapixels.

Redmi 10A

Vous avez la possibilité de vous procurer un bon Xiaomi pour moins de 100 euros, c’est un achat dont vous serez plus que satisfait. Si vous recherchez un mobile simple qui vous suive, un smartphone en qui vous pouvez avoir confiance mais qui vous permette d’économiser de l’argent, c’est l’une des meilleures options.

