Google Pixel Tablet : premier regard sur son logiciel en fonctionnement

Nous savons déjà pas mal de choses sur ce que sera la future tablette Google Pixel : nous savons qu’elle aura un corps en aluminium avec revêtement en céramique, qu’elle pourra être fixée à un dock pour être utilisée comme écran intelligent via Google Home, que son l’écran sera de 11 pouces et qui intégrera Android 13 comme système d’exploitation.

Grâce à Google lui-même, nous avons maintenant également un premier aperçu de ce que son logiciel fonctionnera, grâce à quelques enregistrements d’écran que la société Mountain View elle-même a jugé bon de montrer. En eux, nous voyons des raccourcis clavier qui ont été intégrés à Android dans Google Keep, et une fonction glisser-déposer pour Google Sheets.

Voici comment fonctionne le logiciel Pixel Tablet

L’équipe Google Workspace met à jour son application pour les grands écrans depuis mai dernier. Le travail se poursuit et Google Keep a vu des raccourcis clavier ajoutés à sa version Android. L’idée est de garder l’application de prise de notes rapide plus conforme à l’expérience Google Keep sur le Web.

La société a fourni une image GIF (que vous pouvez voir ci-dessous) dans laquelle vous pouvez voir cette fonctionnalité. Les enregistrements sont tirés de ce qui semble être une tablette Pixel, qui, comme nous le savons déjà, aura une résolution de 2560 x 1600. Ce gif a une résolution de 674 x 421, qui, agrandie 3,8 fois, atteint celle de l’écran de la tablette Google.

La hauteur des barres d’état est frappante. Les icônes sont assez éloignées des bords de l’écran, plus que sur les téléphones. L’espace libre est occupé par un bouton pour changer de compte, un élément déjà vu sur l’écran de verrouillage Android 13 pour les téléphones Pixel.

La barre des tâches est également haute et la fenêtre de l’application affiche des bords inférieurs arrondis. Dans le premier enregistrement, nous voyons des icônes thématiques conformes à ce que nous avons déjà vu dans le cadre de l’actualité Android 13.

Le deuxième enregistrement a une résolution de 512 x 320 qui, augmentée de 5 fois, nous donne également la résolution de la Pixel Tablet. Nous y voyons la fonction de glisser-déposer de Google Sheets vers Google Docs. Les deux applications fonctionnent simultanément grâce au mode multitâche.

Comme toujours, nous serons attentifs au cas où il y aurait plus de nouvelles. Pour l’instant, il semble que ce que sera Android 13L soit très prometteur.