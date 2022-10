Xiaomi 13 Pro: entièrement filtré les caractéristiques du nouveau fleuron du géant chinois

Selon cette fuite, le Xiaomi 13 Pro aura un écran LTPO de 6,7 pouces, un processeur Snapdragon 8 Gen2, un appareil photo principal de 50 MP et une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide de 120 W.

Nous sommes aux portes du mois de novembre et il en manque de moins en moins pour que la nouvelle gamme de terminaux franchisés Xiaomi voie le jour, qui se composera dans un premier temps de trois modèles : les Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 Lite.

Il y a environ un mois, nous avons révélé les premiers détails du Xiaomi 13 Pro et maintenant, grâce à une nouvelle fuite, nous pouvons déjà confirmer toutes les caractéristiques du nouveau fleuron du géant chinois.

C’est tout ce que nous savons à ce jour sur le Xiaomi 13 Pro

Le leaker bien connu Yogesh Brar a publié un tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, dans lequel il révèle toutes les spécifications du futur Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi 13 Pro – 6.7″ E6 2K LTPO

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

– 8/12 Go de RAM

– 128/256/512 Go de stockage

– Caméra arrière : 50MP (1″ IMX989) + 50MP (UW) + 50MP (Télé)

-Caméra avant : 32MP

-Android 13, MIUI 14*

– Batterie 4 800 mAh, charge rapide 120 W

-C2 se pose, puce P2

– Science des couleurs Leica — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 31 octobre 2022

Ainsi, selon cette fuite, le nouveau terminal franchisé du catalogue Xiaomi sera équipé d’un écran LTPO de 6,7 pouces et du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 qui sera présenté en société le mois prochain et qui sera accompagné de deux versions de 8 et 12 Go de RAM et trois variantes de stockage interne de 128, 256 et 512 Go.

Dans la section photographique, Xiaomi est à nouveau associé à Leica pour développer un triple module de caméra arrière où le principal protagoniste est un capteur principal de 50 mégapixels. Plus précisément, la marque chinoise s’est engagée sur le capteur Sony IMX989 qui a une taille d’un pouce et que l’on pouvait déjà voir dans le Xiaomi 12S Ultra qui n’est commercialisé qu’en Chine.

Cet appareil photo principal est bien soutenu par un capteur ultra-large de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels et un appareil photo selfie de 32 mégapixels.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités, nous devons souligner que le Xiaomi 13 Pro dispose d’une grande batterie de 4 800 mAh avec une charge ultrarapide de 120 W et d’Android 13 fonctionnant sous MIUI 14 comme système d’exploitation.