Instagram bloque les comptes de certains utilisateurs par erreur

Problèmes sur Instagram : le réseau social bloque par erreur les comptes de certains utilisateurs.

Si vous avez récemment tenté d’accéder à Instagram, et que vous êtes tombé sur une notification indiquant que votre compte a été bloqué : calmez-vous. Vous n’êtes pas seul et il y a de fortes chances que votre compte soit en sécurité. En réalité, il s’agit d’un bug du réseau social, qui affecte les utilisateurs du monde entier.

Instagram lui-même a déjà sécurisé être au courant de la situation et confirmer qu’ils travaillent déjà sur une solution permettant aux utilisateurs de revenir à l’utilisation habituelle du réseau social.

Source du problème n’est pas claire. La société n’a pas partagé plus d’informations à ce sujet et s’est limitée à s’assurer que l’erreur sera bientôt résolue. Très probablement, les utilisateurs n’auront rien à faire pour récupérer leurs comptes. Cependant, il est toujours recommandé de s’assurer que la dernière version d’Instagram est installée.

Fait intéressant, Instagram a dû signaler l’échec via la plateforme de l’une de ses sociétés concurrentes : Twitter. Et c’est que le réseau social récemment acquis par Elon Musk a été l’endroit où le plus grand nombre de plaintes d’utilisateurs d’Instagram ont été déversées ces dernières heures :

Je suis allé vérifier mes DM Instagram ce matin et .. on dirait que j’ai été touché par les suspensions de compte apparemment aléatoires auxquelles beaucoup de gens ont eu affaire récemment. pic.twitter.com/TMRRX4HLcX — David ImeI (@DurvidImel) 31 octobre 2022

Ils ont bloqué mon compte Instagram sans raison apparente… ils vous envoient un SMs pour « l’activer », le SMs met 15 minutes à arriver… quand vous le saisissez, il vous indique qu’il n’est pas valide. Vous demandez plusieurs fois pour voir si quelqu’un arrive avant, et à la fin on vous dit que vous ne pouvez pas demander plus… – Ruben Ulloa Montes (@johncloro) 31 octobre 2022

