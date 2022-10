L’une des meilleures applications pour faire de l’exercice à la maison n’est gratuite qu’aujourd’hui

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir gratuitement l’une des meilleures applications pour rester en forme depuis chez vous.

Face à l’impossibilité d’aller à la salle de sport en raison du confinement provoqué par l’expansion du COVID-19, nous avons été nombreux à commencer à utiliser des applications pour garder la forme depuis chez nous.

Si, comme moi, vous avez continué à utiliser ce type d’application pour entretenir votre forme physique, vous êtes au bon endroit car aujourd’hui vous avez la possibilité d’obtenir l’une des meilleures applications pour faire de l’exercice à la maison que vous pouvez trouver sur Google Play pour magasin gratuit.

La formation à domicile peut être téléchargée gratuitement pendant les prochaines heures

L’entraînement à domicile est l’une des applications les plus populaires du Play Store pour se mettre en forme à la maison et cela est démontré par le fait qu’il a un score de 4,7 sur 5 dans l’App Store de Google et qu’il a déjà été téléchargé sur un millions de fois.

Training at home est une application de fitness pour Android qui met à votre disposition une grande variété de routines d’entraînement quotidiennes, grâce auxquelles vous pourrez travailler tous les groupes musculaires sans avoir besoin d’aucun type d’équipement comme des haltères, puisque tous les Les exercices sont effectués avec votre poids corporel.

Pour que vous puissiez effectuer tous les exercices correctement, cette application vous propose des tutoriels complets avec des vidéos pratiques en 3D qui vous montrent étape par étape comment les faire.

De plus, cette application propose une série de programmes d’entraînement axés sur l’objectif que vous souhaitez atteindre, parmi lesquels il faut souligner l’entraînement pour gagner de la masse musculaire, l’entraînement pour brûler les graisses et perdre du poids et l’entraînement HIT, qui sont composés de exercices de haute intensité sur de courtes périodes de temps.

Dans le cadre de l’amélioration de votre forme physique, surveillez ce que vous mangez, Workout at Home propose également plusieurs plans nutritionnels qui vous aideront à améliorer vos habitudes alimentaires.

Normalement, le prix de Home Training est de 1,79 euros, bien qu’au cours des prochaines heures, vous pourrez le télécharger gratuitement. Cette application est compatible avec tout appareil exécutant Android 5.0 ou version ultérieure et n’inclut aucun achat intégré, ce qui indique que si vous la téléchargez maintenant, vous pourrez profiter pleinement de l’application sans rien payer.

