Les OnePlus Nord 2T 5G et OnePlus Nord CE 2 Lite 5G recevront Android 13 avant fin 2022, et les OnePlus Nord CE 2 5G, OnePlus Nord 2 5G et OnePlus Nord CE 5G recevront Android 13 au premier trimestre 2023.

Depuis que Google a publié la version finale d’Android 13 il y a quelques mois, les principaux fabricants de mobiles Android se sont mis au travail pour apporter la nouvelle version du système d’exploitation du robot vert sur leurs terminaux dès que possible.

Ainsi, après avoir appris que la version stable de One UI 5 était déjà disponible sur les Samsung Galaxy S22 du monde entier, on vient maintenant d’apprendre que ces 6 OnePlus Nord seront mis à jour vers Android 13 plus tôt que prévu.

OxygenOS 13 avec Android 13 arrivera sur ces six OnePlus Nord au cours des prochains mois

Le forum de la communauté OnePlus a récemment publié le calendrier de mise à jour d’Android 13 Beta, qui révèle que six appareils de la série Nord recevront cette nouvelle version du logiciel dans quelques mois.

Ainsi, les OnePlus Nord 2T 5G et OnePlus Nord CE 2 Lite 5G recevront OxygenOS 13 basé sur Android 13 avant la fin de l’année et les OnePlus Nord CE 2 5G, OnePlus Nord 2 5G et OnePlus Nord CE 5G le recevront tout au long de l’année. année premier trimestre de 2023.

De plus, comme vous pouvez le voir dans les notes qui apparaissent au bas de l’image que nous vous laissons sur ces lignes, le OnePlus Nord N20 recevra également OxygenOS 13 avec Android 13 tout au long du premier semestre 2023.

Les 15 téléphones OnePlus qui recevront la mise à jour vers Android 13

En plus de ces 5 terminaux de la gamme Nord, la firme chinoise lancera également Android 13 Beta avec OxygenOS 13 sur les OnePlus 10T 5G, OnePlus 9RT 5G, OnePlus 9R 5G, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus 8T avant la fin de la 2022.