Le Google Pixel 7a passera au niveau supérieur avec de meilleurs appareils photo, une recharge sans fil et plus de nouvelles

Le futur Google Pixel 7a arrive chargé d’améliorations qui témoignent d’un fort engagement du Big G pour la série A de ses téléphones.

Avec l’analyse du Google Pixel 7 encore fraîche dans notre mémoire, nous obtenons des nouvelles de ce que sera le futur Google Pixel 7a, son pari axé sur le milieu de gamme. Et, semble-t-il, il le fera avec une série d’améliorations intéressantes et nécessaires qui le feront se démarquer de toutes les séries de téléphones Pixel A qui ont été lancées à ce jour.

D’après ce qu’il semble, ce nouveau terminal comprendra des composants que nous voyons déjà dans la version haut de gamme et, en général, ce sera une grande amélioration par rapport à ce que nous avons vu il y a quelques mois avec le Google Pixel 6a qui, bien que il a également pris une bonne note dans notre analyse, il avait des aspects à améliorer.

Google Pixel 7a : ce que l’on sait jusqu’à présent

Comme publié dans 9to5Google, les noms de code des appareils Pixel coïncident avec les terminaux qui ont été lancés ou divulgués ces derniers mois : Panther et Cheetah sont les Google Pixel 7 et 7 Pro, Tangor est la future tablette Pixel et tout indique que Felix est le téléphone pliable tant attendu de Mountain View.

Cela nous laisse avec un nom de code encore non résolu : Lynx. A propos de cet appareil n’a pas encore émergé beaucoup d’informations. Une conversation publique sur le code Android a révélé que le Google Pixel 7a est certainement en préparation, et il semble raisonnable de l’attendre en 2023.

Cependant, les fuites qui nous parviennent suggèrent que ce Lynx sera quelque chose de beaucoup plus premium que ce à quoi les appareils Pixel de la série A sont habitués. Sur Weibo, le pronostiqueur Digital Chat Station a partagé des informations sur un appareil Pixel fabriqué en Chine par Foxconn.

Selon le leaker, ce terminal utiliserait la même puce Tensor G2 que les Google Pixel 7 et 7 Pro, et aurait un corps en céramique. On pense que cela pourrait être le Pixel 7a, car il a la même disposition de caméra que le Lynx susmentionné. Le corps en céramique ferait également sa première apparition sur un appareil Pixel, et ce serait un grand pas en avant en termes de matériaux pour la série A.

Une autre nouveauté que ce supposé Pixel 7a intégrera sera la recharge sans fil. Une autre fuite, en l’occurrence celle du pronostiqueur Kuba Wojciechowski, assure que ce nouvel appareil aura la puce de charge sans fil P9222… bien que selon le fabricant, il n’aura qu’une capacité de charge de 5W. Cela suggère que vous pourrez peut-être compter sur la fonctionnalité de charge inversée ; de placer, par exemple, des écouteurs sans fil à l’arrière du terminal et de le laisser les charger.

Maintenant, Google a confirmé l'utilisation des capteurs IMX712 ainsi que la prise en charge de la charge sans fil (WLC)

La dernière chose qui apparaît dans la fuite est une information liée aux capteurs de la caméra. Tout d’abord, il y aura une amélioration considérable du capteur principal, en montant un Samsung GN1 de 50 MP que nous avons déjà vu dans le Pixel 6. Ce capteur sera accompagné de deux autres capteurs arrière : un téléobjectif Sony IMX787 de 64 MP et un Sony ultra large 13 MP IMX712 (qui ira également à l’avant du téléphone).

Avec toutes ces informations en main, il semble plausible que le prochain Google Pixel 7a représente une avancée dans le « milieu de gamme » des téléphones Google. Nous verrons, au fur et à mesure que de nouvelles informations apparaîtront dans les mois à venir, si ces fuites se confirment.