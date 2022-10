Correction de l’erreur : impossible d’établir une connexion de données fiable avec le serveur

Découvrez comment corriger cette erreur courante.

Vous êtes sûrement tombé plus d’une fois sur ce message sur l’écran de votre mobile : « Impossible d’établir une connexion de données fiable avec le serveur ». Je vois déjà ton visage frustré, et ce n’est pas étonnant, car il semble aussi que ces choses arrivent toujours au moment le moins opportun.

Aujourd’hui, nous allons voir pourquoi cette erreur se produit et comment elle peut être corrigée.

Qu’est-ce que cela indique qu’une connexion fiable ne peut pas être établie ?

Le message que cette erreur nous envoie indique qu’il n’est pas possible d’accéder aux serveurs de Google. Par conséquent, il n’est pas possible d’exécuter les applications que nous avons installées ou d’effectuer une mise à jour du système, car ces deux choses dépendent d’une connexion avec le serveur pour fonctionner correctement.

Cette erreur de connexion est assez courante et peut avoir plus d’une cause, heureusement c’est l’une des erreurs de téléphone Android qui peut être facilement corrigée.

Problèmes et erreurs de carte SIM les plus courants : pas de réseau, pas détecté…

Pourquoi cette erreur s’affiche-t-elle sur mon écran ?

Il n’y a pas une seule raison pour laquelle cette erreur peut se produire, parmi les raisons possibles sont :

Faible qualité de connexion

Bug possible dans une application

plantage du serveur

Incohérences entre le certificat SSL et le nom de domaine

certificat expiré

Comment puis-je le résoudre ?

Tout comme les causes possibles sont multiples, les solutions possibles le sont aussi, c’est pourquoi nous vous en parlerons ci-dessous.

Avant d’entreprendre toute action, vérifiez le fonctionnement du site, accédez au site depuis un autre appareil pour vérifier si le problème vient vraiment du serveur de Google.

Vous pouvez également trouver très utile de consulter les codes d’erreur de Google Play.

Après avoir effectué ces vérifications, vous pouvez essayer ce qui suit :

Nettoyer Chrome

Depuis le gestionnaire d’applications, accédez à Chrome

Dans les informations sur l’application, recherchez le stockage

Lorsque vous ouvrez cette section, vous verrez l’option Nettoyer les données, cliquez dessus

Cliquez sur l’option Vider le cache

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer d’arrêter l’application en forçant la fermeture de l’application et en la réactivant.

Un autre test que vous pouvez effectuer consiste à réinitialiser l’application Google Chrome aux paramètres par défaut.

Vérifier la connexion de données

Si ce qui précède ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de contourner la connexion Wi-Fi et essayer de vous connecter via les données mobiles.

Pour vous connecter aux serveurs Google à l’aide de données, procédez comme suit :

Ouvrez la section Paramètres ou Paramètres sur le mobile

Choisissez l’option Wi-Fi dans le menu

Désactivez la connexion Wi-Fi et ne laissez que la connexion de données

Après quelques secondes, essayez de vous reconnecter à Google pour voir si le problème est résolu.

Votre mobile tombe en panne ? Ainsi, vous pouvez découvrir ce qui ne va pas

Si le problème persiste, il est temps de vérifier la connexion Wi-Fi de votre mobile en vérifiant l’état du proxy et du DNS.

Vérifiez le DNS

Parfois, il peut y avoir une erreur dans le DNS qui empêche l’établissement de la connexion, pour vérifier que tout est en ordre, suivez ces étapes :

Ouvrez la section Paramètres ou Configuration sur votre mobile

Lorsque vous êtes à l’intérieur, recherchez la section Wi-Fi

Ensuite, vous verrez une liste avec les réseaux disponibles auxquels vous connecter, vous devez cliquer sur le nom du réseau auquel vous souhaitez avoir accès.

Sélectionnez Options avancées

Vous verrez que les options Adresse IP, Proxy et DNS apparaissent dans le menu déroulant

Dans la configuration IP, choisissez l’option Statique

Dans l’adresse IP, écrivez 192.168.1.128

Dans Gateway vous devez également écrire 192.168.1.128

Dans Longueur du préfixe réseau, tapez 24

Ensuite, configurez DNS1 avec 8.8.8.8

Continuez avec DNS2 et mettez 4.4.4.4

Après avoir effectué ces étapes, vérifiez si vous pouvez déjà vous connecter au serveur Google, si tout s’est passé comme prévu, vous devriez pouvoir vous connecter sans problème.