Cette fonctionnalité de Firefox vous permettra de traduire automatiquement n’importe quel site Web

Nous expliquons, étape par étape, comment configurer le navigateur Firefox afin qu’il se charge de traduire toute page Web qui se trouve dans une langue autre que la vôtre.

Google Chrome est sans aucun doute l’un des meilleurs navigateurs Web pour Android, notamment parce qu’il dispose d’un ensemble d’outils qui vous facilitent la navigation sur le Web, mais dans le Google Play Store, vous disposez également de plusieurs alternatives tout aussi valables. qu’ils cachent des fonctionnalités vraiment utiles.

C’est le cas de Firefox, un navigateur Web que j’utilise depuis plusieurs années sur Android et qui a une fonction qui vous permettra de traduire automatiquement n’importe quel site Web.

Traduisez facilement n’importe quel site Web avec Firefox Nightly

La première chose que vous devez savoir est que Firefox a trois versions différentes dans le Play Store :

Firefox : la version la plus stable du navigateur Web de la Fondation Mozilla

Firefox Focus : une variante axée sur la confidentialité qui efface toutes les données de navigation et les cookies lorsque vous le fermez

Firefox Nightly : une version de développement qui reçoit les nouveautés avant les deux autres applis précédentes

À partir de cette base, la première chose à faire pour pouvoir traduire automatiquement n’importe quelle page Web est d’installer la version Nightly de Google Play, car c’est la seule à avoir cette fonctionnalité activée, du moins pour l’instant.

Une fois Firefox Nightly installé sur votre mobile Android, l’étape suivante consiste à le configurer afin d’avoir accès à toutes les extensions disponibles pour ce navigateur mobile.

Pour activer toutes les extensions Firefox Nightly, la première chose que vous devez faire est d’ouvrir l’application sur votre smartphone Android et appuyez sur le bouton de menu avec les trois points verticaux situés dans le coin inférieur droit de l’application.

Ensuite, vous devez entrer dans la section Paramètres, cliquer sur la dernière option À propos de Firefox Nightly et toucher trois fois le logo Firefox Nightly jusqu’à ce que le message : Menu de débogage activé apparaisse en bas.

Une fois cela fait, revenez au menu Paramètres nocturnes de Firefox et dans la section Avancé, cliquez sur l’option Collection de modules complémentaires personnalisés.

Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît ci-dessous, remplissez le champ ID utilisateur avec les numéros suivants : 12325762 et le champ Nom de la collection avec le mot : fenix et cliquez sur le bouton OK.

En faisant cela, l’application redémarrera et lorsque vous la rouvrirez, vous aurez toutes les extensions Firefox Nightly disponibles.

La dernière étape pour pouvoir activer le traducteur dans ce navigateur est d’activer son extension dans l’application et pour accéder aux extensions disponibles, vous devez cliquer sur l’icône des trois points verticaux qui apparaît dans la partie inférieure droite, cliquez sur le Compléments et appuyez sur le bouton Plugin Manager.

Une fois dans le catalogue de modules complémentaires Firefox Nightly, la prochaine chose à faire est de localiser l’extension appelée TWP-Translate Web Pages, cliquez sur l’icône avec le signe « + » qui se trouve à droite de celle-ci et cliquez sur le bouton Ajouter .

Désormais, lorsque vous ouvrez n’importe quelle page Web dans Firefox Nightly, vous verrez en bas une nouvelle barre avec l’icône de traduction Google et deux boutons : Original et Traduit et en appuyant simplement sur ce dernier, le texte du site Web que vous consultez sera traduit automatiquement à la langue que vous avez configurée sur votre smartphone.

Google Play Store | Firefox Nightly pour les développeurs