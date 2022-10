Les téléphones portables Android les plus mémorables de l’histoire

Nous nous souvenons des téléphones mobiles les plus légendaires qui ont traversé le marché, tous avec le système d’exploitation Android.

Les téléphones à clapet représentent un élément clé de l’histoire des téléphones, avec des modèles aussi mythiques que le Motorola RAZR ou le Sony Ericsson R380. À cette époque, quelque chose qui est courant aujourd’hui n’était pas courant, avoir Android comme système d’exploitation. Cependant, il existe des modèles mythiques qui ont eu ce logiciel, et nous allons les rappeler dans cet article.

Et c’est qu’un utilisateur appelé xstreamstorm a été chargé de collecter des mobiles de type shell avec Android dans un fil Reddit. Comme le précise le créateur, ces modèles n’ont pas de kaiOS, Symbian ou des versions limitées d’Android. Si vous aviez une couverture mobile avec le système d’exploitation développé par Google, vous la trouverez peut-être parmi les plus mythiques ci-dessous.

Samsung et LG, parmi les marques les plus en vue

Dans le fil Reddit, vous pouvez découvrir tous les meilleurs téléphones avec Android, il existe plus de 40 modèles différents selon les travaux de recherche de l’utilisateur. Il existe de nombreuses marques différentes, dont deux se distinguent par leur grand nombre de téléphones à clapet Android. Ce sont Samsung et LG, même si c’est la firme sud-coréenne qui avait le plus d’options dans son catalogue.

6 mobiles à clapet très pratiques que vous pouvez acheter

L’un des téléphones coques Samsung les plus populaires est le Samsung Galaxy Golden, qui a été lancé sur le marché en 2013. Nous parlons d’un téléphone à clapet livré avec Android 4.2 en tant que logiciel et d’un cerveau Qualcomm Snapdragon 400. De plus, il était équipé d’un Écran AMOLED de 3 pouces.7 pouces, appareil photo de 8 mégapixels et une batterie amovible de 1820 mAh. En bref, c’était un mobile de milieu de gamme qui a atteint de nombreux marchés dans le monde.

Parmi les téléphones mobiles Android les plus connus, on trouve le LG Smart Wine, arrivé en France en 2015. Dans ce cas, son système d’exploitation était Android 5.1 Lollipop accompagné d’un processeur Qualcomm Snapdragon 210. Son design était particulièrement frappant avec un boîtier en plastique imitant la peau. Bien sûr, on peut dire que ce Smart Wine a débarqué sur le marché alors que les cover mobiles étaient déjà rares.

Bien plus tôt, en 2011, les deux mobiles de la marque Sharp de la liste sont arrivés sur le marché. Le plus populaire était le Sharp Hybrid 007SH, une couverture mobile avec une couleur bleu turquoise caractéristique et avec le système d’exploitation Android 2.3 Gingerbread. Plusieurs spécifications sur sa fiche technique attirent notre attention, telles que l’écran tactile LCD de 3,4 pouces et l’appareil photo principal de 16 mégapixels à l’arrière.

Ce fil Reddit nous rappelle que nous pouvons toujours profiter de bons téléphones mobiles avec Android comme système d’exploitation. C’est le cas du Cat S22 Flip, un modèle lancé au milieu de 2021 qui arrive avec Android 11 Go Edition. En plus de cette version actuelle du logiciel, il met également en avant le processeur Qualcomm Snapdragon 215, l’écran LCD de 2,8 pouces et la batterie amovible de 2000 mAh. Pour ceux qui recherchent un téléphone à clapet pour utiliser des applications comme WhatsApp, ce Cat S22 Flip est une bonne option.

Comme on peut le voir, parmi les téléphones mobiles les plus légendaires avec Android, on trouve des modèles plus anciens et d’autres qui sont beaucoup plus actuels. La liste passe également en revue des marques telles que Phillips, ZTE et Lenovo. Il existe plus de quarante smartphones différents au total, bien qu’ils n’aient pas tous quitté leur marché d’origine.