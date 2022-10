Samsung Gaming Hub – Téléviseurs, applications, manettes compatibles et plus encore

Il existe un certain nombre de plates-formes de jeu parmi lesquelles les joueurs peuvent choisir. La maison est l’époque où vous n’aviez besoin que d’un PC de jeu ou d’une console de jeu pour profiter de vos jeux. Grâce à l’amélioration de la technologie, vous pouvez désormais jouer facilement à vos jeux préférés sur n’importe quel PC décent ou même sur les téléviseurs intelligents grâce aux services Cloud Gaming. Désormais, même les jeux triple A peuvent être joués facilement sur les téléviseurs intelligents ou les moniteurs intelligents Samsung à condition que vous ayez un abonnement de jeu en nuage et une bonne connectivité Internet.

Eh bien, il existe maintenant plus d’appareils que vous pouvez utiliser pour jouer à vos jeux vidéo préférés. Samsung a maintenant lancé le Samsung Gaming Hub – une plate-forme de jeu qui vous permet d’accéder à un certain nombre d’applications et de services de jeu en nuage. Alors que Stadia approche de son lit de mort, le Samsung Gaming Hub est la nouvelle façon de profiter de tous vos jeux préférés. Jetons un coup d’œil à tout ce que vous devez savoir sur Samsung Gaming Hub.

Samsung Gaming Hub – Tout ce que vous devez savoir

Maintenant que vous savez ce qu’est le Samsung Gaming Hub, il est temps de plonger dans ce que la plate-forme offre, quels appareils sont pris en charge, ainsi que quels types de contrôleurs sont compatibles avec la plate-forme.

Téléviseurs pris en charge par Samsung Gaming Hub

Comme il s’agit d’une toute nouvelle plate-forme, vous pouvez vous attendre à ce que la plate-forme soit disponible uniquement pour les téléviseurs intelligents et les moniteurs Samsung sortis en 2022. En ce qui concerne les modèles 2021 et plus anciens, il n’y a pas encore d’informations si ces modèles seront pris en charge dans l’avenir via des mises à jour logicielles ou non

Téléviseur intelligent Samsung NEO QLED 4K – QN90B

Téléviseur intelligent Samsung NEO QLED 4K – QN95B

Téléviseur intelligent Samsung NEO QLED 8K – QN800B

Téléviseur intelligent Samsung NEO QLED 8K – QN900B

Téléviseur intelligent Samsung QLED 4K – Q60B

Moniteur Samsung Odyssey Ark 2022

Le hub de jeu de Samsung n’est pas disponible sur les projecteurs Sero et Freestyle 2022. De plus, le logiciel de votre téléviseur Samsung doit être sur la version 1302.5 ou supérieure. Pour utiliser le Samsung Gaming Hub, vous devrez vous connecter au service à l’aide de votre compte Samsung. Assurez-vous donc d’en créer un si vous prévoyez d’utiliser le service

Applications prises en charge par Samsung Gaming Hub

Comme il s’agit d’une plate-forme relativement nouvelle, il existe actuellement une poignée d’applications et de services sur la plate-forme. Progressivement, il y aura plus d’applications et de services pris en charge dans les années à venir, à condition que Samsung n’aille pas de l’avant et ne tue pas la plate-forme dans ses premières années. Voici une liste des applications et services actuellement disponibles sur le Gaming Hub de Samsung.

Amazone Luna

Google Stadia

GeForce NOW de Nvidia

Spotify

Tic

Utomik

Passe de jeu Xbox

Youtube

Samsung Gaming Hub – Régions prises en charge / Disponibilité

Bien que vous puissiez acheter la nouvelle gamme 2022 de téléviseurs intelligents Samsung de n’importe quelle partie du monde, seules quelques régions sont prises en charge par le Samsung Gaming Hub.

Brésil

Canada

France

Allemagne

Italie

Corée

Royaume-Uni

États-Unis

Tous les services ne seront pas disponibles dans les régions actuellement prises en charge, alors vérifiez si vous avez accès à toutes les applications et services présents dans le hub de jeu de Samsung.

Contrôleurs pris en charge par Samsung Gaming Hub

Maintenant, à quoi sert une plate-forme de jeu si elle ne prend pas en charge le matériel de jeu tel que les contrôleurs ? De nombreux jeux vidéo peuvent être facilement joués à l’aide d’une manette filaire ou sans fil. Étant donné que le hub de jeu de Samsung est sur les téléviseurs intelligents, il est idéal d’utiliser des contrôleurs Bluetooth pour jouer à vos jeux via le cloud.

Heureusement, vous pouvez utiliser un bon nombre de contrôleurs Bluetooth tout en jouant à des jeux via le Gaming Hub de Samsung. Voici une liste de tous les contrôleurs pris en charge par le Gaming Hub de Samsung.

Contrôleur Amazon Luna

Manette Google Stadia

Logitech F310

Logitech F510

Logitech F710

Contrôleur de bouclier Nvidia

Contrôleur PowerA MOGA XP5-X Plus

Manettes Sony DualSense

Manettes Sony DualShock 4

Manette filaire Xbox 360

Manettes adaptatives Xbox

Xbox Elite sans fil série 2

Manettes Xbox One

Manettes Xbox Series X et Sereis S

La meilleure partie de l’utilisation de manettes sans fil avec Samsung Gaming Hub est le fait que vous pouvez connecter jusqu’à 4 manettes sans fil à votre téléviseur lorsque vous jouez à des jeux multijoueurs coopératifs sur canapé. C’est particulièrement parfait lorsque vous avez un certain nombre d’amis qui veulent jouer à des jeux multijoueurs lors d’une fête.

Samsung Gaming Hub – Téléchargement et prix

Le Samsung Gaming Hub est préinstallé sur la gamme 2022 de téléviseurs intelligents de Samsung. Ainsi, vous n’avez pas besoin de télécharger n’importe quel type d’application pour cela. De plus, l’avantage du Gaming Hub de Samsung est qu’il est gratuit. Bien sûr, vous devrez payer pour les services que vous utilisez dans le Gaming Hub. Mais ces paiements concerneront des applications telles que Spotify, Xbox Game Pass, Amazon Luna, etc.

Si votre Smart TV Samsung 2022 n’a pas le Gaming Hub, vous l’obtiendrez via une mise à jour logicielle qui sera poussée plus tard.

Liste des jeux Samsung Gaming Hub

Il n’existe pas de liste de jeux prenant en charge vos téléviseurs intelligents Samsung 2022. Mais, si vous voulez savoir à quels jeux vous pouvez jouer sur votre Smart TV, vous pouvez consulter les listes que nous avons préparées qui vous montrent les jeux disponibles sur Utomik, Google Stadia, Amazon Luna, Xbox Game Pass et GeForce NOW. Et, si vous vous demandez si vos jeux seront synchronisés avec le cloud, oui, ils sont en fait et vous pourrez continuer votre progression de jeu sur n’importe quel autre appareil prenant en charge la plate-forme actuelle de Cloud Gaming.

Socket en charge Xbox et PlayStation de Samsung Gaming Hub

À partir de maintenant, vous pourrez accéder et jouer aux jeux Xbox, via l’abonnement Xbox Game Pass. En ce qui concerne les jeux PlayStation, le Gaming Hub prendra lentement mais sûrement en charge PlayStation Plus. PlayStation Plus vous permet de jouer à des jeux PlayStation populaires via le cloud. Vous pouvez consulter tous les jeux en vous rendant ici ou en vous déplaçant vers l’officiel Site Web de Samsung Gaming Hub.

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur la plate-forme Gaming Hub de Samsung conçue pour les téléviseurs et moniteurs intelligents 2022. En regardant comment on est maintenant capable de jouer à ses jeux préférés sur un téléviseur intelligent Samsung, que pensez-vous de l’idée de jeu de Samsung ?

Pensez-vous que d’autres marques de téléviseurs intelligents devraient emboîter le pas et lancer leurs propres plates-formes de jeu ? Faites-nous part de vos réflexions sur le Samsung Gaming Hub sur nos réseaux sociaux.

