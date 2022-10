Extension de mémoire Xiaomi : qu’est-ce que c’est et pourquoi devriez-vous l’activer ou la désactiver sur votre mobile

Activez ou non la fonction d’extension Xiaomi Memory. Nous expliquons ce que c’est et pourquoi c’est une bonne idée de le faire ou non.

Avec l’augmentation du nombre d’utilisateurs utilisant chaque année des smartphones pour toutes sortes de tâches, les fabricants ont dû améliorer leurs fonctionnalités. Avec cette augmentation, ils ont réussi à faire en sorte que nos petits appareils de poche ressemblent ou soient utilisés comme des ordinateurs.

Le problème d’avoir de plus en plus de puissance et des applications plus grosses et plus lourdes vient avec la gestion de la RAM. De plus en plus, nous avons besoin de plus de RAM pour ouvrir et maintenir des applications sur Android.

Pour cette raison, Xiaomi a alors activé une nouvelle fonctionnalité appelée Memory Extension pour aider à avoir plus de RAM disponible sur nos appareils.

Qu’est-ce que l’extension de mémoire Xiaomi

Tout comme les ordinateurs, certains créent de la mémoire virtuelle supplémentaire pour pouvoir l’utiliser pendant les périodes de plus grande charge. Nous appelons cette mémoire virtuelle. Il est basé sur l’utilisation d’une partie du stockage du disque dur comme stockage Flash (RAM).

À l’époque, les fabricants de mobiles voulaient faire de même et, pour cette raison, ils ont imaginé l’extension de la mémoire virtuelle. Xiaomi ne voulait pas être laissé pour compte et a fait de même dans ce cas et, depuis MIUI 12.5, a inclus cette fonctionnalité dans certains de ses smartphones.

Comment activer l’extension de mémoire sur Xiaomi

L’activation de l’extension de mémoire sur Xiaomi ne devrait pas être grave. Nous pouvons le trouver dans les paramètres supplémentaires de notre système Xiaomi :

Nous ouvrons le menu des paramètres sur notre smartphone Xiaomi.

Nous descendons dans le menu des paramètres jusqu’à ce que nous trouvions des paramètres supplémentaires.

Une fois à l’intérieur, nous descendons jusqu’à ce que nous trouvions Memory Extension ou Memory Extension.

Si nous l’activons, le système devra être redémarré, en ajoutant si possible 3 Go de RAM supplémentaires à notre système.

La prochaine fois que nous voudrons désactiver la fonction, nous devrons redémarrer le mobile.

Remarque : Fonction disponible uniquement avec certains appareils qui incluent MIUI 12.5.

Pourquoi activer Memory Extension sur notre smartphone

S’il est vrai qu’aujourd’hui nous n’allons pas avoir de problèmes en général avec nos smartphones et nous ne devrions pas non plus avoir de problème avec la mémoire RAM, activer la fonction Memory Extension pourrait être une excellente idée a priori.

L’activation de la fonction aidera à avoir une meilleure gestion de la mémoire RAM de notre appareil et accélérera également le système d’exploitation, rendant les applications plus libres de fonctionner sur notre mobile.

Pourquoi ne pas activer Memory Extension sur notre smartphone

S’il est vrai que l’activation de cette fonction peut être essentielle sur notre appareil, surtout si nous avons un appareil qui a peu de RAM, cela pourrait ralentir les jeux vidéo.

En utilisant la mémoire de stockage et non la RAM, normalement les applications qui utilisent la RAM ont tendance à fonctionner plus facilement, nous obtenons donc une meilleure exécution de celles-ci. D’un autre côté, si nous exécutons un jeu dans la mémoire de stockage, comme il n’est pas si rapide, les jeux ne fonctionneront pas aussi bien.

En résumé, si nous avons un mobile avec lequel nous n’allons pas beaucoup jouer et que nous avons suffisamment d’espace de stockage, nous vous recommandons vivement d’activer cette fonction pour aider notre terminal. Sinon, il vaut mieux le laisser désactivé.