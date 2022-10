Pourquoi devriez-vous considérer les années de support de mise à jour offertes par une entreprise

Chaque fois que vous allez acheter, jetez un coup d’œil au nombre d’années de support de mise à jour proposé par le fabricant.

A chaque fois que l’on veut acheter un nouveau smartphone, on se laisse emporter par des valeurs comme l’offre sur la borne, les accessoires cadeaux, ses appareils photo ou son écran, la tendance du marché…

Mais, combien de fois nous sommes-nous arrêtés pour penser à la prise en charge des mises à jour des appareils ? Tenir compte du nombre d’années qu’une entreprise de mise à niveau nous offre peut être un gage de satisfaction à long terme. Nous vous expliquons pourquoi.

Lutter contre l’obsolescence programmée

Pour être un fabricant, l’une des principales sources de revenus est bien sûr la vente de terminaux. En termes de dépenses, l’une des plus importantes est généralement le support de mise à jour. Avoir une équipe de développeurs pour entretenir le système n’est pas du tout bon marché, mais en même temps, c’est essentiel pour l’utilisateur final.

Nous avons toujours besoin d’une optimisation du système et, bien sûr, de corriger certains bugs qui surviennent ainsi que des problèmes de sécurité. Pour cette raison, des entreprises comme Samsung augmentent les années de support de mise à jour à 4 ans pour fournir plus de support.

Il est également vrai qu’Android prend en charge les mises à jour de sécurité pendant plus d’années pour les anciennes versions, mais c’est la décision du fabricant après quelques années de mettre à jour ses terminaux ou non. Une fois qu’ils ont terminé ce cycle de support, nous devons procéder avec prudence.

Pourquoi devrions-nous prendre en compte les années de support qu’une entreprise offre

La question qui se pose est celle du titre de cet article. Pourquoi acheter un terminal parfois plus cher s’il m’offre plus d’années de mises à jour ? La réponse est très simple; Si nous voulons que le téléphone nous dure le plus d’années possible, nous devons investir dans un terminal qui offre cet avantage.

La communauté, parfois inaperçue mais clé en matière de mises à jour

Une bonne marque, bien aimée par la communauté et dans laquelle ils offrent beaucoup de support de mise à jour est généralement synonyme d’avoir une communauté axée sur les mises à jour. Des entreprises comme Google ou Xiaomi ou même OnePlus sont très familières.

La communauté a tendance à se concentrer sur le développement de roms et de mises à jour en continu, donc si vous restez en fin de cycle de mise à jour et que vous souhaitez garder le téléphone quelques années, vous pouvez choisir d’installer une rom créée par la communauté et continuer à prolonger la durée de vie utile du terminal de quelques années supplémentaires.

Le temps nous vieillit tous, y compris les smartphones

Avec le temps, les terminaux commencent à être plus lents. Les applications, qui fonctionnaient comme de la soie, incluent des améliorations qui augmentent la version du système d’exploitation à utiliser ou nécessitent un matériel plus puissant.

En plus de cela, la charge de fichiers sur le système et le nombre d’applications (normalement en croissance constante) ont tendance à ralentir notre téléphone.

Si nous avons un cycle de vie plus long en termes de mises à jour logicielles, nous aiderons notre terminal à mieux vieillir.

En résumé, si nous voulons que notre terminal dure plus d’années, nous devons tenir compte du nombre d’années de support de mise à jour dont nous disposons. Même si nous payons un peu plus pour un terminal milieu de gamme ou haut de gamme, nous pouvons être sûrs que cet appareil pourra être avec nous plus longtemps et, accessoirement, nous aidons notre portefeuille et la planète à la décision.

Et toi? Que penses-tu de cela?