Quelqu’un a payé près de 40 000 $ pour un iPhone non ouvert

Non, ce n’est pas un iPhone 14 doré et brillant mais plutôt, probablement, la seule unité de l’iPhone de première génération (sorti en 2007) qui était encore stockée et non scellée.

Certes, si nous vous demandions combien d’argent vous seriez prêt à payer pour un smartphone des premières générations lancé en 2007, la réponse de presque tout le monde serait que ce n’est pas beaucoup, car il s’agissait d’un produit technologique obsolète qui, à l’époque, coûterait environ 500 ou 600 euros.

Mais la plupart d’entre nous ne sont pas des collectionneurs ou n’ont pas d’argent à dépenser, donc selon toute vraisemblance, nous n’allons pas comprendre pourquoi un riche fan a déboursé près de 40 000 $ pour un iPhone (1ère génération) daté de 2007.

Et c’est que pas d’amis, ce n’est pas un iPhone 14 fini en or et brillant comme ceux que la firme russe Caviar nous présente chaque année, mais un iPhone de 8 Go vendu aux enchères chez LCG Auctions, comme nous l’ont dit nos confrères. .

Il y a une astuce, oui, car nous sommes probablement face à la seule unité de la planète qui n’a pas été ouverte depuis 2007, avec tous ses scellés et scellés d’usine intacts, ainsi que le smartphone d’usine immaculé et jamais activé, y compris son parfaitement conservé boîte, pas de codes-barres d’aucune sorte, pas d’stickers ou de décalcomanies de n’importe quel détaillant ou distributeur sur le marché.

Tout est original tel qu’il est sorti de la fabrication à l’époque, prêt à changer la planète avec une approche différentielle que nous avons tous achetée très rapidement, en se concentrant sur la fonctionnalité d’un appareil qui peu de temps après serait considéré comme essentiel dans nos vies.

Parlant plus précisément de l’enchère qui nous a amenés ici, et bien que le prix de l’appareil à l’époque était d’environ 599 $, il semble que dès le début, il ait suscité pas mal d’intérêt avec une offre initiale de 2 500 $, qui est rapidement passée à 10 000 $ pour rester en stand-by pendant quelques jours, attendant sûrement les dernières heures d’une enchère qui a finalement eu 28 enchères et s’est clôturée avec un prix final de 39 339,60 $. Rien de moins…!

Le site Web d’enchères confirme que l’iPhone était « pratiquement neuf », avec des sceaux d’usine propres, un emballage impeccable avec tous les originaux d’usine et aucune étiquette attachée qui pourrait le gâcher.

Sans aucun doute, c’est beaucoup d’argent pour que vous puissiez ensuite rentrer chez vous et vous préparer à ouvrir les scellés, d’autant plus que la fonctionnalité du terminal aujourd’hui sera extrêmement limitée, même si l’acheteur est sûrement un riche fanatique qui complétera ainsi un collection qui dans quelques années vaudra beaucoup plus, comprenant cet achat plus comme un investissement que comme un simple caprice.

Pour tout cela, on ne s’attend évidemment pas à ce que cet iPhone (1ère gén.), sûrement le seul qui n’était pas encore activé dans un tiroir, se mette à fonctionner dans les prochains jours, mais plutôt qu’il devienne un produit collector prêt à être montré dans les musées ou être vendu à temps pour encore plus d’argent.

Et vous, oseriez-vous l’ouvrir comme ils le font avec des vins à plus de 50 000 euros ? La vérité est que nous ne pourrions même pas l’acheter…