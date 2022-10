Les 8 meilleurs Tamagotchi à installer sur votre mobile Android

Avez-vous eu l’animal de compagnie virtuel classique? Maintenant, vous pouvez vous souvenir du bon vieux temps avec cette liste de Tamagotchi disponible pour les mobiles Android.

Tamagotchi était un jouet électronique très réussi avec un animal de compagnie virtuel créé dans les années 90, et tout comme un vrai animal de compagnie, il fallait le nourrir, le baigner, le soigner et le dorloter.

Sa popularité était telle que peu de temps après, des versions mises à jour de ce merveilleux jeu ont été révélées. Grâce à cela, il est désormais possible d’avoir un animal de compagnie virtuel sur votre appareil mobile.

Si vous voulez avoir votre propre animal de compagnie virtuel et en prendre soin fidèlement, dans cet article, vous connaîtrez le meilleur Tamagotchi à installer sur votre mobile Android totalement gratuit.

Meilleurs jeux d’animaux virtuels pour Android

Ensuite, vous pouvez voir les meilleurs Tamagotchi à installer sur votre mobile Android. Avec ces jeux pour enfants, vous pouvez vivre l’expérience de nourrir, soigner, baigner, jouer et habiller votre animal de compagnie et même le regarder grandir dans le confort de votre mobile.

Mon Tamagotchi pour toujours

Avec le jeu My Tamagotchi Forever, vous pouvez vivre l’expérience d’avoir votre propre créature dans le confort de votre mobile. Au moment de l’installer, votre créature va éclore et vous pourrez savoir quel type de créature vous a touché.

Son design honore le style anime et est plein de couleurs vives et avec une finition 3D, rendant le jeu beaucoup plus agréable et divertissant.

Comme prévu, vous devez toujours être au courant de votre créature, grâce aux notifications vous saurez le moment exact où vous devez interagir avec votre animal de compagnie.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez explorer l’univers du jeu et même voyager avec votre animal de compagnie dans différents endroits et prendre de belles photos.

GooglePlay | Mon Tamagotchi pour toujours

Dogotchi : animal de compagnie virtuel

Si vous voulez revivre de beaux souvenirs des tamagotchi, la meilleure option est Dogotchi : Virtual Pet, ce jeu vidéo est fidèlement conforme au jeu original, puisque sa section visuelle simule le style 8 bits, pouvant voir pixel par pixel. La chose merveilleuse à propos de ce jeu est que vous aurez le choix entre plusieurs options.

C’est-à-dire que vous pouvez choisir jusqu’à 12 animaux de compagnie, que vous devez débloquer au fil du temps, la seule particularité est que si vous ne prenez pas soin de votre animal comme vous le devriez, il mourra à tout moment. Alors comme toute créature, il est de votre devoir de la nourrir, de la baigner, de la promener, de la vacciner et même de jouer avec elle.

GooglePlay | Dogotchi : animal de compagnie virtuel

pou

Le jeu vidéo Pou était et a été pendant longtemps le titre préféré de beaucoup et cela grâce à sa conception et son style de jeu particuliers. Et comme dans d’autres titres du genre, vous disposerez d’une créature au design particulier, où votre mission sera de rendre ladite créature aussi heureuse que possible.

Vous pouvez le nourrir, le baigner, lui donner des médicaments s’il tombe malade, jouer, le personnaliser de différentes manières et bien plus encore.

Sa conception 2D a été l’une de ses attractions, ce qui en fait l’un des jeux les plus populaires de ces derniers temps.

GooglePlay | pou

Bubbu – Mon chat virtuel

Bubbu – My Virtual Pet Cat va encore plus loin dans le soin des animaux virtuels, et cela est dû à son style de jeu fascinant, car pour garder votre animal en vie, vous devrez accomplir une série de tâches, comme si vous veux Pour le nourrir, tu dois créer un plat avec les ingrédients que tu as dans le frigo.

De plus, vous devrez faire un nettoyage dentaire en profondeur pour garder vos dents en bonne santé et la personnalisation est beaucoup plus poussée par rapport aux autres jeux.

Et si votre animal tombe malade, vous devez jouer le rôle de vétérinaire et le soigner au plus vite.

GooglePlay | Bubbu – Mon chat virtuel

My Boo : mon animal de compagnie virtuel

Un autre des meilleurs Tamagotchi à installer sur votre mobile Android est My Boo : My Virtual Pet. Il a attiré l’attention de beaucoup, et c’est grâce à sa section visuelle, puisque chacune des créatures présentes adopte un design kawaii, ce qui en fait une expérience visuellement agréable.

Et comme d’autres titres similaires, il regorge de mini-jeux, dont vous pouvez profiter avec votre animal de compagnie.

La réalisation de ce type d’activité vous donnera des pièces de monnaie, qui seront d’une grande importance pour acheter de la nourriture, des vêtements et plus encore.

GooglePlay | My Boo : mon animal de compagnie virtuel

Moy 6 le jeu virtuel pour animaux de compagnie

Moy 6 the Virtual Pet Game est devenu un jeu très intéressant, car il simule très bien la vie que devrait avoir un animal de compagnie. C’est un animal de compagnie à l’apparence tendre et à la forme osseuse assez particulière.

Lorsque vous démarrez le jeu, la créature éclosera et une belle aventure commencera, où vous devrez prendre en charge son alimentation, en gardant à l’esprit qu’elle devra faire de l’exercice pour ne pas prendre de poids.

Il a une personnalisation assez étendue, pouvant modifier votre chambre et d’autres espaces de la maison.

GooglePlay | Moy 6 le jeu virtuel pour animaux de compagnie

bonjour

Hellopet est un autre des meilleurs Tamagotchi à installer sur votre mobile Android. Avec ce jeu, vous pouvez avoir un chien ou un chat virtuel et même plusieurs animaux de compagnie en même temps.

L’expérience de ce jeu est beaucoup plus dynamique par rapport à d’autres titres similaires, puisque votre animal de compagnie peut apparaître sur l’écran de votre mobile.

Et quelle que soit l’application que vous utilisez, votre animal de compagnie enverra des notifications en arrière-plan pour que vous puissiez vous câliner ou jouer avec.

De plus, vous pourrez le nourrir, le baigner et choisir parmi les centaines de mini-jeux disponibles.

GooglePlay | bonjour

Mon chat – Jeux de chat en réalité augmentée

My Cat – AR cat games présente un design 3D attrayant où vous aurez à votre disposition les soins d’un beau chat virtuel avec une courte période de naissance, rendant les soins des premiers jours cruciaux pour sa croissance.

Il a une interface colorée et chacun des boutons est accompagné d’une icône allusive, ce qui rend le jeu totalement visuel et interactif.

Mieux encore, le jeu propose la réalité augmentée, où vous pouvez voir votre bel animal de compagnie interagir avec votre environnement, pour cela, il vous suffit d’avoir votre appareil photo mobile en bon état.

GooglePlay | Mon chat – Jeux de chat en réalité augmentée