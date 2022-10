Tous les mobiles Android compatibles avec la recharge sans fil

Vous recherchez un mobile Android avec recharge sans fil ? Ce sont tous les modèles avec cette charge sans fil.

La recharge sans fil est une technologie relativement nouvelle qui vous permet de recharger votre terminal sans les câbles gênants des chargeurs traditionnels, même si, malheureusement, c’est une caractéristique des terminaux haut de gamme.

Au départ, seuls les fleurons des marques Android les plus populaires comme Samsung, Xiaomi, Google ou OPPO disposaient de cette connectivité, mais de plus en plus de constructeurs intègrent également cette fonctionnalité dans leurs appareils milieu de gamme et milieu de gamme haut de gamme.

Pour cette raison et pour vous aider lors de l’achat d’un nouveau mobile, nous allons aujourd’hui détailler chacun des mobiles Android avec recharge sans fil.

Téléphones Samsung avec chargement sans fil

Nous vous avons déjà parlé des meilleurs mobiles Samsung avec recharge sans fil, mais comme ces terminaux ne sont pas les seuls de la firme coréenne à avoir cette connectivité, alors nous allons lister tous les smartphones des familles Galaxy S, Galaxy Note et Galaxy Z Ils ont une recharge sans fil.

Samsung Galaxy S

Samsung Galaxy Note

Samsung Galaxy Z

Téléphones Xiaomi avec chargement sans fil

Comme dans le cas précédent, Xiaomi réserve la recharge sans fil uniquement à ses appareils haut de gamme, puisque ni les mobiles Redmi ni POCO n’ont cette connectivité.

Ce sont tous les smartphones Xiaomi avec recharge sans fil :

Téléphones Google avec chargement sans fil

Le géant américain a intégré la recharge sans fil dans ses terminaux à commencer par le Pixel 5, un appareil qui fut également le premier terminal en aluminium à disposer de cette fonctionnalité.

Les Google Pixels compatibles avec la recharge sans fil sont les suivants :

Téléphones OnePlus avec chargement sans fil

Le premier mobile OnePlus à avoir une charge sans fil était le OnePlus 8 Pro et après cela sont venus les OnePlus 9 et OnePlus 10 Pro.

Il existe donc 4 smartphones OnePlus avec recharge sans fil :

Téléphones OPPO avec chargement sans fil

Un autre des fabricants qui réserve la recharge sans fil à ses produits phares est OPPO, car il ne l’inclut que dans ses produits phares les plus récents de la série Find X.

L’un des éléments différenciateurs de cette marque est que sa technologie de charge sans fil prend en charge à la fois la charge flash sans fil AirVOOC jusqu’à 50 W et la charge sans fil inversée.

Les mobiles OPPO avec recharge sans fil sont les suivants :

Mobiles Vivo avec chargement sans fil

vivo est une marque qui a récemment commencé à introduire la recharge sans fil dans ses appareils et, de ce fait, cette connectivité n’est présente que dans ses fleurons les plus récents, les vivo X80 et vivo X80 Pro :

Téléphones Motorola avec chargement sans fil

Dans le cas de Motorola, seuls les terminaux haut de gamme disposent de la recharge sans fil et ce sont donc les 5 smartphones de la firme chinoise qui peuvent être alimentés sans câbles :

Rien de mobile avec recharge sans fil

Nothing est une marque récemment créée fondée par Carl Pei, ancien PDG de OnePlus et qui n’a qu’un seul téléphone mobile sur le marché, le Nothing Phone (1), qui dispose déjà d’une charge sans fil de 15W.

Téléphones Nokia avec chargement sans fil

Nokia a réussi à revenir sur le devant de la scène sur le marché du mobile en lançant des combinés avec un excellent rapport qualité-prix, dont certains disposent également de la recharge sans fil :

Téléphones Huawei avec chargement sans fil

Malgré le veto imposé par les États-Unis et la baisse conséquente des ventes de ses smartphones, Huawei continue de mettre sur le marché des mobiles haut de gamme avec le matériel le plus puissant du moment et qui inclut la recharge sans fil.

Les mobiles Huawei avec recharge sans fil sont les suivants :

Téléphones Sony avec chargement sans fil

Le constructeur japonais Sony a introduit la recharge sans fil dans ses terminaux avant le reste des constructeurs, mais a décidé de la retirer pendant quelques années, exactement jusqu’au lancement de la série Xperia 1.

Actuellement, il existe quatre smartphones Sony dotés de la recharge sans fil :

Comment savoir si votre mobile dispose d’une recharge sans fil

Si votre mobile ne figure pas parmi ceux que nous avons répertoriés jusqu’à présent, vous pouvez toujours savoir si votre mobile dispose d’une recharge sans fil de deux manières différentes. Le premier et le plus simple des deux consiste à consulter la fiche technique de votre terminal sur le site du fabricant ou sur les pages Netcost-security.fr.

Mais si cette méthode ne résout pas vos doutes, vous pouvez toujours recourir à deux applications Android appelées Vérifier la charge sans fil et Vérificateur de charge sans fil, dont nous vous laissons les liens de téléchargement sous ces lignes, qui vous indiqueront instantanément si votre mobile est compatible avec le sans fil mise en charge.

Google Play Store | Vérifiez la charge sans fil

Google Play Store | Vérificateur de charge sans fil

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.