Que sont les milliampères (mAh) et pourquoi sont-ils vitaux dans votre batterie mobile

Nous vous expliquons en quoi ils consistent et comment le mAh affecte la batterie de nos smartphones.

L’un des aspects que nous prenons en compte lors de l’achat d’un terminal mobile est l’autonomie. Nous voulons que notre terminal dure le plus longtemps possible. C’est pourquoi, à la suite d’astuces marketing, les entreprises nous vendent des téléphones portables avec des capacités de batterie ou des milliampères toujours plus importantes.

Mais soyons francs. Un plus grand nombre de milliampères n’est pas toujours égal à une plus grande autonomie de notre terminal. S’il est vrai que plus le nombre est élevé, plus l’autonomie est grande, il faut tenir compte du fait que certaines applications utilisent plus de batterie que d’autres. D’autres facteurs de différenciation sont généralement l’optimisation du logiciel et de l’écran.

Avec ces facteurs à l’esprit, nous allons expliquer ce que sont exactement les milliampères et ce qu’ils signifient pour l’autonomie de notre smartphone.

Que sont exactement les milliampères-heures ou mAh ?

Le milliampère heure est une mesure que nous utilisons pour pouvoir compter la tension qu’une batterie délivre à notre smartphone.

Cette unité de mesure est exprimée en mAh avec son A en majuscule car elle fait référence à l’unité internationale « Ampère ». Il est également courant de voir des entreprises utiliser cette mesure en tant qu’ampères-heures. C’est pourquoi quand on voit les spécifications de nos terminaux, il apparaît 4000 mAh, 3500 mAh.

Le milliampère heure ou mAh mesure la quantité d’énergie qui circule pendant une heure dans notre smartphone

Pour des raisons plus techniques, on peut résumer que le mAh mesure la quantité d’énergie qui circule dans notre smartphone en une heure. Si on mesure qu’un appareil dépense 1Ah, cela veut dire qu’il a consommé 1000 mAh. Mais c’est vraiment comme ça ?

Une batterie de 4000 mAh ne durera pas 4 heures d’utilisation car l’appareil n’utilise pas toujours la même quantité d’énergie. Le processeur de notre téléphone est chargé de réguler la quantité d’énergie qu’il doit consommer à tout moment. C’est pourquoi nous avons mentionné au début que la consommation dépendait en grande partie de l’optimisation de l’appareil.

Facteurs qui influencent l’autonomie d’un téléphone mobile

D’après ce que nous avons mentionné ci-dessus, deux appareils avec la même batterie ne dureront pas de la même manière. Il faut tenir compte du type d’écran. Les écrans sont les composants qui consomment le plus d’énergie.

Chaque fois que les écrans sont plus grands, ou alternativement, ils ont généralement un plus grand nombre de pixels et une résolution à afficher. Les couleurs sont plus vives et ont une luminosité maximale plus élevée pour bien voir les écrans en plein jour.

Le taux de rafraîchissement joue un bon rôle dans l’autonomie

Les fabricants, au fil des années, ont réussi à améliorer la consommation des appareils avec différentes techniques. Le taux de rafraîchissement de l’écran fait que l’appareil consomme plus ou moins d’énergie, bien sûr.

Avec l’arrivée du taux de rafraîchissement adaptatif, les entreprises réglementent le taux de rafraîchissement dont notre terminal a besoin à un moment donné en fonction du contenu dont nous profitons.

OLED, LCD. Le type d’écran utilisé est également important pour la dépense

Le type d’écran rendra également la consommation plus ou moins élevée. Par exemple, un écran LCD aura tous ses pixels allumés alors que les écrans Amoled ou Oled auront des pixels noirs éteints, ce qui économise la batterie.

C’est pourquoi il est normalement recommandé d’utiliser des fonds noirs ou le thème noir sur les écrans de type Oled et Amoled pour aider à économiser un peu de batterie.

Processeur. Dites-moi combien et quel type d’application vous ouvrez et je vous dirai combien je dépense

Le processeur chaque année est plus puissant. On comprend dans ce cas que plus la puissance du processeur est élevée, plus le nombre de milliampères heures consommés est important.

S’il est vrai que chaque année les processeurs optimisent de plus en plus leur consommation, selon l’application que l’on va ouvrir, le mobile consommera plus ou moins. Ouvrir WhatsApp ne consommera pas la même chose que jouer ou regarder un film. Dans le cas des processeurs les plus récents, ils intègrent des cœurs basse consommation qui permettent de réduire l’impact de la consommation sur notre batterie.

La même chose se produit avec la RAM de notre appareil. Le fait d’avoir de nombreuses applications en arrière-plan ou la façon dont le système gère les applications influence la consommation. Par conséquent, avoir peu d’applications en arrière-plan aide en partie à économiser la batterie.

Êtes-vous dans une zone de faible couverture ? Préparer le chargeur

Un autre aspect de la consommation peut être la couverture dont nous disposons sur notre appareil. Il est recommandé d’activer le WIFI sur notre smartphone afin que l’appareil dispose d’une connexion stable dans laquelle il ne dépensera pas autant d’ampérage.

Si nous sommes dans une zone où l’appareil a une mauvaise couverture, il cherchera progressivement un meilleur signal. Il va essayer de passer de la 5G à la 4G ou de la 4G à la 3G pour ne pas trop perdre de signal. Ces changements de signal ont un impact négatif sur la batterie

Que font les entreprises à ce sujet ?

Comme nous pouvons le voir, la consommation sera déterminée par de nombreux facteurs que nous essaierons ou non de résoudre. C’est bien que nous apprenions que toutes les batteries ne durent pas de la même manière.

Les entreprises essaient chaque année d’avoir des batteries de plus en plus performantes. La tendance n’est pas d’augmenter l’ampérage des batteries mais de proposer des charges plus rapides.

Grâce aux nouveaux types de charge rapide, on peut même recharger complètement la batterie de certains téléphones portables en 20 minutes environ. Avec de telles charges, on peut être serein en termes de consommation. Simplement en ayant une prise à proximité, nous pouvons profiter d’une charge complète en quelques minutes.