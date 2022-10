Téléchargez Google Camera 8.6 pour Oppo Reno 8 et Reno 8 Pro (+)

Les téléphones de la série Oppo Reno sont connus pour leurs appareils photo, et les téléphones de la série Reno 8 ne sont pas différents. Les téléphones de huit générations de la société – Reno 8 et Reno 8 Pro vont grand avec les selfies et l’enregistrement vidéo. Les deux téléphones disposent d’un vivaneau 32MP pour les selfies et d’une configuration d’appareil photo à triple objectif 50MP sur le panneau arrière. Tout comme les itérations précédentes, le duo Reno 8 capture des photos incroyables et la meilleure chose est que vous pouvez également installer une application Pixel Camera alias port mod GCam sur les deux téléphones. Ici, vous pouvez télécharger Google Camera pour Oppo Reno 8 et Reno 8 Pro.

Caméra Google pour Oppo Reno 8 et Reno 8 Pro (+) [Best GCam]

Les nouveaux téléphones de la série Reno 8 sont associés à un capteur d’appareil photo principal Sony IMX766 de 50 MP, à un objectif ultra grand angle de 8 MP et à un appareil photo macro de 2 MP. Passant à l’avant, nous avons ensuite un jeu de tir Sony IMX709 32MP pour les selfies. Côté logiciel, les téléphones de la série Reno 8 ont une application d’appareil photo similaire à celle de nombreux téléphones des séries Oppo et Reno. Au lieu de cela, les Reno 8 Pro et Pro + prennent en charge le NPU d’imagerie MariSilicon X qui est responsable de l’enregistrement vidéo 4K et d’une meilleure photographie, grâce à la photographie computationnelle AI.

Il ne fait aucun doute que les téléphones de la série Reno 8 capturent des photos de haute qualité à partir de l’application d’appareil photo stock. Néanmoins, si vous recherchez une meilleure alternative, vous pouvez installer l’application appareil photo Pixel 7 sur votre Oppo Reno 8 ou Reno 8 Pro. La dernière version du port GCam est disponible pour les nouveaux téléphones Reno et les fonctionnalités sportives telles que Night Sight, le mode astrophotographie, le mode amélioré HDR +, la vidéo au ralenti, le mode beauté, le flou de l’objectif, la prise en charge RAW, etc. Voyons maintenant comment télécharger et installer l’application Google Camera sur votre Oppo Reno 8, Reno 8 Pro ou Reno 8 Pro+.

Télécharger Google Camera pour Oppo Reno 8 et Reno 8 Pro

De nos jours, presque tous les téléphones sont livrés avec le support de l’API Camera2 et les téléphones de la série Reno 8 ne sont pas différents. Oui, vous pouvez facilement installer l’application GCam sur les nouveaux Reno 8 et Reno 8 Pro, et ci-dessous, nous attachons les liens vers les ports de mod GCam compatibles. Le dernier mod GCam de BSG, GCam 8.6, les ports GCam 8.2 de Nikita et GCam 7.3 de Wichaya fonctionnent avec les téléphones Reno 8 lignes, voici les liens de téléchargement.

Noter: Avant d’installer la nouvelle application portée par Gcam Mod, assurez-vous de supprimer l’ancienne version (si vous l’avez installée). Ce n’est pas une version stable de Google Camera, il peut donc y avoir quelques bugs.

Si vous voulez de meilleurs résultats, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous et ajouter un fichier de configuration.

Paramètres recommandés:

Pour GCam_7.3.018_Urnyx05-v2.1_Wichaya_V3.1.1.apk

Dans un premier temps, téléchargez ce fichier de configuration sur votre smartphone. Créez maintenant un nouveau dossier avec le nom GCam. Ouvrez le dossier GCam et créez un autre dossier avec le nom configs7. Collez maintenant le fichier de configuration dans le dossier configs7. Une fois cela fait, ouvrez l’application Google Camera et appuyez deux fois sur la zone vierge noire placée à côté du bouton de l’obturateur. Appuyez sur les paramètres affichés, disponibles dans la fenêtre contextuelle et appuyez sur le bouton de restauration. Revenez au tiroir de l’application, puis ouvrez à nouveau l’application.

Alors que pour MGC_8.6.263_A11_V7.apk et MGC_8.1.101_A9_GV1j_MGC.apk, il n’est pas nécessaire de configurer de nombreux paramètres, mais vous pouvez toujours jouer avec les paramètres GCam en fonction de vos besoins pour de meilleurs résultats.

Si vous avez des questions, déposez un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Plus d’articles connexes :

Source: BSG | Wichaya