Un pays de maladroits : la moitié des Américains lâchent leur portable au moins une fois par semaine

Une étude analyse le traitement que les utilisateurs américains réservent à leur mobile, révélant que les chutes sont plus que fréquentes.

La moitié des utilisateurs américains subissent un crash téléphonique au moins une fois par semaine. C’est l’une des conclusions de la nouvelle étude Secure Data Recovery, qui a enquêté sur l’insouciance des citoyens américains avec leurs smartphones. En plus de révéler qu’ils tombent avec une certaine fréquence, l’étude découvre également quel est le pourcentage d’utilisateurs qui ont dû remplacer leur mobile après l’avoir cassé et quels sont les modèles les plus endommagés.

Tous les États du pays américain ne traitent pas leurs téléphones portables avec la même imprudence. Par exemple, dans l’Utah et le Connecticut, les utilisateurs souffrent davantage de chutes depuis leurs terminaux qu’en Virginie-Occidentale. Toutes ces informations, et bien plus encore, sont fournies par cette recherche sur la récupération sécurisée des données réalisée avec plus de 2 200 participants de différentes régions des États-Unis.

Texas, Missouri et Oklahoma, les états les plus téméraires

Il semble qu’aux États-Unis, les citoyens soient quelque peu maladroits lorsqu’il s’agit d’utiliser les téléphones portables. Comme le révèle cette étude, 44% des utilisateurs font tomber leur appareil au moins une fois par semaine, un chiffre qui vous laissera sûrement plus serein si vous faites partie de ceux qui ont toujours leur mobile au sol. En les ventilant par État, les Utahns (65%) sont les plus sujets à ces chutes, suivis du Connecticut (58%) et de la Virginie (55%).

Certaines de ces bosses contre le sol peuvent être vraiment dommageables pour le téléphone. En tenant compte des données de recherche, 76% des utilisateurs ont dû remplacer leur téléphone portable par un nouveau à une occasion après l’avoir cassé. Ces dommages peuvent être causés par des chocs, des chutes et aussi par l’eau. Vous connaissez sûrement quelqu’un qui a fait tomber son portable dans la piscine ou dans les toilettes, ou qui est allé à la plage avec, oubliant qu’il était dans sa poche.

Comment récupérer ou afficher les données d’un mobile avec un écran cassé

Ces situations peuvent conduire à quelque chose d’irréparable, la perte de données stockées sur l’appareil. L’étude Secure Date Recovery révèle que 31 % des personnes interrogées ont perdu toutes les informations stockées sur le téléphone, des images personnelles au carnet d’adresses.

Il est curieux de voir comment, selon cette étude, 95% des utilisateurs interrogés au Texas ont dû remplacer leur mobile après l’avoir cassé. Les chiffres sont également élevés dans d’autres États comme le Missouri (88 %) et l’Oklahoma (88 %).

A d’autres occasions, la chute du smartphone provoque la casse de son écran, chose qui peut être réparée. Cependant, tous les utilisateurs ne choisissent pas de changer l’écran pour un nouveau et continuent d’utiliser le mobile avec une façade cassée. C’est la situation de 18% des participants à l’étude, qui avouent avoir un écran de téléphone cassé et ne prévoient pas de le changer.

Les citoyens des États-Unis sont maladroits avec leur téléphone portable, oui, mais au moins ils sont prudents. Seul 1 répondant sur 10 déclare ne pas utiliser d’étui de protection sur son mobile. Grâce à cet accessoire, les chutes sont beaucoup moins dangereuses.

Cette étude permet de savoir que nous ne sommes pas les seuls à être maladroits lors de l’utilisation du téléphone portable, les américains aussi ont souvent le cœur qui s’arrête à cause des chutes de leurs smartphones. Comme on peut le voir, il y en a aussi beaucoup qui ont dû remplacer leur téléphone après l’avoir cassé, et aussi ceux qui ont perdu toutes les données stockées.