Ce sont les escroqueries TikTok les plus courantes en ce moment : ne mordez pas

Les arnaques numériques prolifèrent sur tous les réseaux sociaux, connaissant un certain boom sur TikTok. On passe en revue les plus vues sur la plateforme.

Ce n’est pas la première fois que l’on parle d’arnaques téléphoniques sur Netcost-security.fr. À certaines occasions, nous avons déjà parlé de préfixes téléphoniques frauduleux à éviter, récemment, nous avons même parlé d’une arnaque de phishing impliquant Correos. Ces types de situations ne sont pas étranges pour quiconque utilise la technologie au quotidien, le phishing et différentes formes d’ingénierie sociale sont là.

Maintenant, il semble que les escroqueries aient également atteint TikTok. D’après ce que nous avons pu apprendre d’ESET, au moins cinq types d’escroqueries ont été identifiés dans le réseau social micro-vidéo. Nous les passerons en revue ci-dessous.

Cryptomonnaies et argent facile

Les criminels attirent les victimes en leur promettant de gagner beaucoup d’argent pour un minimum d’effort. Les escroqueries à la crypto-monnaie prolifèrent via TikTok, offrant des récompenses exorbitantes qui sont trop belles pour être vraies. Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.

messages d’hameçonnage

Grâce à TikTok et en se faisant passer pour le personnel de la plateforme, des messages sont envoyés qui tentent d’attirer les victimes en offrant différents avantages. Dans ces messages, un lien frauduleux apparaît qui, lorsqu’il est cliqué, dirige la victime vers un site Web qui demande ses identifiants d’accès à TikTok. Si vous les saisissez, vous perdrez à jamais le contrôle de votre compte.

comptes de robots

Ce sont des programmes informatiques créés par des cybercriminels dans le but de faire croire à l’utilisateur qu’il communique avec une personne réelle. Ces robots peuvent demander aux utilisateurs des informations sensibles ou les rediriger vers un site Web frauduleux pour voler des informations.

Promotion d’une fausse application

Les comptes cybercriminels font la promotion d’applications avec un lien pointant vers leur téléchargement. Ces applications sont fausses et visent à voler des informations ou à installer divers types de logiciels malveillants sur le téléphone de la victime.

Les célébrités qui ne sont pas

On l’a déjà vu sur d’autres réseaux sociaux, comme Instagram. Les cybercriminels choisissent de se faire passer pour de vraies célébrités, souvent en dupliquant le contenu du compte d’une célébrité. L’objectif est d’obtenir autant d’abonnés que possible et, avant qu’ils ne soient découverts et signalés, utilisez TikTok pour promouvoir davantage d’escroqueries.

Que faire pour éviter ces arnaques ?

Comme nous le disons toujours, la meilleure sécurité est le bon sens. Réfléchissons un peu, quelles raisons pourrait avoir Elon Musk pour vouloir donner un million de dollars à une personne au hasard ? Ou ne pensons pas à l’argent, qu’est-ce qu’un gars aussi célèbre qu’Henry Cavill fait en parlant à personne ?

Hormis le fait que ces célébrités n’ont rien à vouloir d’aucun de nous pauvres mortels, cela ne fait pas de mal d’activer la vérification en deux étapes dans TikTok. De cette façon, nous avons une barrière de sécurité supplémentaire en cas d’éventuel vol de compte.

Enfin, il convient de noter que TikTok ne demandera jamais aux utilisateurs les détails du compte ou toute autre méthode de vérification. Il est important de garder les yeux ouverts sur les cas que nous avons mentionnés, car n’importe qui peut être victime potentielle d’une de ces escroqueries.