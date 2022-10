Les écouteurs les plus vendus de Sony bénéficient d’une mise à jour avec une fonctionnalité tant attendue

Les WF-1000XM4 de Sony sont probablement les meilleurs vrais écouteurs sans fil de toute l’industrie mobile, et maintenant ils seront encore meilleurs avec l’atterrissage tant attendu de la connectivité multipoint.

Les fans de Sony réclamaient depuis longtemps une fonctionnalité clé pour leur WF-1000XM4, et ce modèle remporterait probablement 8 prix sur 10 pour le meilleur vrai casque sans fil du marché, un mérite bien mérité et que nous-mêmes nous avons pu tester dans notre test approfondi il y a quelques mois.

En tout cas, et malgré une aussi bonne facture, comme nous l’ont dit les confrères d’Hipertextual, le Sony WF-1000XM4 avait fait tomber de la fiche technique une connexion multipoint que tout le monde réclamait, et qui s’apprête à arriver enfin sous la forme de mise à jour du firmware. .

Non seulement les WF-1000XM4 les plus haut de gamme recevront cette mise à niveau, mais les LinkBuds et LinkBuds S seront également dotés d’un micrologiciel qui permet ce type de connectivité avancée, qui est presque essentielle dans tout appareil audio sans fil moderne.

Que permet la connexion multipoint d’un casque ? Eh bien, logiquement, ce qu’il fait, c’est permettre à de vrais écouteurs sans fil comme ceux-ci de se connecter simultanément à deux appareils sources différents, en étant capable de répondre aux appels d’un appareil et d’écouter de la musique ou des podcasts sur l’autre en même temps, par exemple.

Sony annonce une nouvelle importante pour sa gamme d’écouteurs ‘true wireless’, qui bénéficieront bientôt d’une connectivité multipoint Bluetooth quasi complète dans une mise à jour du firmware, accueillant également de nouveaux modèles LinkBuds dont une version 100% compatible Microsoft équipe.

Les meilleurs écouteurs sans fil

La fonctionnalité est également parfaitement intégrée, car si nous connectons, par exemple, un ordinateur et un smartphone, nous pouvons travailler et écouter de la musique depuis le PC et répondre à un appel sur le mobile en quelques secondes, en modifiant également complètement la connexion du casque Sony. automatiquement entre les deux appareils.

Cette nouvelle option, clé pour certains appareils qui ont encore un moyen de rivaliser dans la gamme premium, arrivera en novembre et sera installée à partir de l’application Headphones Connect, simplement en mettant à jour le firmware du casque comme d’habitude.

Nouveaux modèles pour la famille Sony LinkBuds

Enfin, en plus de cette importante nouveauté logicielle, Minato nous présente également de nouveaux modèles pour la famille LinkBuds, qui mettront désormais à la disposition des utilisateurs une version fabriquée avec des matériaux recyclés à partir de bouteilles en plastique, dont les unités seront uniques dans leurs finitions en raison de la nature de ses matériaux et coûtera 199,99 $, avec 2 $ mis de côté en tant que don à Conservation International pour chaque unité vendue.

Une autre version des LinkBuds arrivera certifiée pour fonctionner avec les applications Microsoft Office, étant compatible à cent pour cent avec Teams et dotée d’un connecteur USB de type C via lequel les commandes et les écouteurs de Teams seront synchronisés en temps réel : nous pouvons mettre en pause les réunions, couper le son microphone ou levez la main avec des gestes simples. Dans votre cas, compte tenu des fonctionnalités plus avancées, leur prix augmentera à 249,99 $.

Pour l’instant, comme d’habitude, nous ne connaissons pas leur disponibilité pour nos marchés ni le prix en euros, nous devrons donc rester à l’écoute pour vous informer dès que Sony les mettra en vente en France et en Amérique latine… Ils sera le meilleur du vrai sans fil !’ pour faire du télétravail !