Il y a 5 ans, les fans d’Android essayaient de deviner à quoi ressemblerait l’avenir des mobiles. Aujourd’hui on peut dire qu’ils avaient tout à fait raison

Nous avons regardé cinq ans en arrière les prédictions des utilisateurs de Reddit sur l’évolution d’Android, et il était surprenant de constater à quel point elles étaient précises.

Parfois, le pouvoir de précognition de la communauté Android est incroyable. Il y a cinq ans, ce fil a été ouvert sur Reddit, dans lequel on demandait aux utilisateurs où ils pensaient que les téléphones et le système d’exploitation avançaient. Alors que chez Netcost-security.fr nous sommes pour la science et les données qui peuvent être contrastées, il est surprenant de voir à quel point certains commentaires sont précis.

C’est pourquoi nous avons décidé d’écrire cet article, dans lequel nous rassemblerons certaines des prédictions les plus intéressantes (bonnes ou mauvaises) qui ont été faites dans ce fil.

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Cette prédiction est la première « sérieuse » que l’on puisse trouver dans le fil. L’utilisateur BigbyNorthwind a commenté précisément le titre de cette section, et aujourd’hui trouver un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran est l’un des plus courants dans presque tous les téléphones Android. Il convient également de noter le fait qu’il y a un utilisateur qui le considère comme inconfortable, ce que beaucoup se plaignent actuellement de ces capteurs.

Taux de rafraîchissement plus élevés, réalité virtuelle et écrans QLED

Un utilisateur mentionne ces trois choses dans un commentaire sur le fil. Deux de ces trois technologies sont actuellement utilisées dans les téléphones mobiles ; Un smartphone peut être utilisé comme visionneuse de casque de réalité virtuelle et les écrans atteignent des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Les écrans QLED sont restés exclusifs aux Smart TV, mais deux sur trois, ce n’est pas mal non plus.

téléphones à clapet

Un utilisateur qui a supprimé son compte dit ce qui suit dans le fil :

Je veux vraiment que les téléphones à clapet voient le jour, comme dans Westworld. Cela me permettrait de transporter un seul appareil partout.

Apparemment, cet utilisateur transportait également une tablette pour le travail.

Avec l’engouement pour les téléphones pliables qui semble avoir envahi le marché, les téléphones pliables sont une réalité bien présente bien qu’ils s’adressent à une niche d’audience bien précise. Ce sur quoi cet utilisateur ne comptait sûrement pas, c’est le prix élevé de bon nombre de ces appareils.

Jeux AAA sur Android

L’utilisateur aakash658 voulait vraiment voir des titres de premier plan sur les téléphones Android. Aujourd’hui, il existe des portages très fidèles de jeux PC et consoles, comme ce serait le cas d’Apex Legends, Minecraft ou Civilization VI. Même Age of Empires pour Android vient d’être annoncé.

Photographie améliorée par l’IA et qualité proche d’un DSLR

Dans le fil, nous avons pu voir cette prédiction, et il est vrai que l’IA fonctionne comme une option pour améliorer les photos dans le logiciel de l’appareil photo depuis un certain temps. Quant au second, Sony, premier fabricant mondial de capteurs photographiques, estime qu’en 2024 les téléphones auront dépassé la photographie DSLR. Bien sûr, cet utilisateur avait tout à fait raison avec sa prédiction.

Batteries plus grandes, USB C et NFC

L’utilisateur dinosaur_friend dans ses prédictions parlait de batteries supérieures à 4000 mAh. La norme actuelle est de 5000 mAh dans la gamme haute, et la valeur continuera sûrement d’augmenter au fil des années. Il parlait également de l’adoption de l’USB C comme norme pour le connecteur de charge, et actuellement tous les téléphones Android l’utilisent. Enfin, il parle de l’utilisation de la puce NFC pour effectuer des paiements, ce qui est totalement courant aujourd’hui grâce à Google Wallet.