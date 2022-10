Adieu l’encoche et les trous dans l’écran ? Cette entreprise canadienne a la solution

Selon une nouvelle technologie qui s’apprête à entrer en phase de production selon ses créateurs, l’encoche a ses jours comptés.

Pour le meilleur ou pour le pire, l’encoche est installée depuis des années dans le monde de la téléphonie mobile. Dans Netcost-security.fr, nous avons déjà expliqué ce que c’est à profusion, mais pour résumer, nous pouvons dire que c’est ce module situé en haut de l’écran, qui « coupe » le panneau et où se trouve la caméra frontale.

Certains d’entre eux sont vraiment moches, malgré le fait que les fabricants essaient généralement de les fabriquer de la manière la plus intégrée possible dans les téléphones. Ce qu’on ne peut nier, c’est que l’encoche est aimée et détestée à parts égales, même si ses jours pourraient être comptés.

Une startup canadienne, responsable

L’entreprise responsable de cet événement est d’origine canadienne et s’appelle OTI Luminonics. Cette entreprise a travaillé sur des matériaux d’écran afin que les fabricants d’appareils puissent se passer de l’encoche une fois pour toutes, selon TechCrunch. Jusqu’à présent, OTI Luminonics a levé 55 millions de dollars de financement.

Cet argent servira à mettre leur technologie en production à grande échelle et à développer un deuxième secteur d’activité, directement issu du premier : la création et le développement d’une plateforme d’informatique quantique propulsée par l’intelligence artificielle. Cette plate-forme s’est construite d’elle-même et l’intention est de la commercialiser auprès d’autres créateurs de technologies comme une solution aux problèmes liés aux matériaux avec lesquels ils travaillent.

La technologie d’OTI Luminonics est basée sur quelque chose qu’ils appellent le « modelage CPM », un nouveau matériau qui permet de combiner la technologie d’écran cathodique avec la technologie de capteur dans une seule conception. De cette façon, l’écran ne fait qu’un avec les fonctionnalités des caméras et autres capteurs, ce qui se traduit également par des économies d’énergie. Selon Michael Helander, PDG de la société, rien de tout cela n’aurait été possible sans la plate-forme informatique quantique dont ils disposent.

Les fonds levés par la startup proviennent de nombreuses sources différentes : LG, Samsung et United Display Corporation ne sont que quelques-uns des plus grands noms que l’on peut trouver sur la liste des investisseurs. Apparemment, ces mêmes fabricants auraient donné leur approbation à la technologie et, selon ce qui est collecté, elle est prête à démarrer la production.