Apple Music extrait les listes de lecture «Essentials» de Kanye West; premier service de streaming à agir

Kanye West continue de faire face aux répercussions de sa rhétorique antisémite et anti-noire, cette fois par Apple Music. Après avoir été abandonné par des entreprises comme Adidas et Balenciaga, Pierre roulante rapporte aujourd’hui qu’Apple a supprimé sa liste de lecture « Kanye West Essentials » d’Apple Music. La discographie complète de West reste cependant disponible via le service de streaming.

Cette décision fait d’Apple Music la première plateforme de streaming à prendre des mesures contre West suite à ses nombreux commentaires haineux et offensants. La suppression inclut la liste de lecture « Kanye West Essentials », ainsi que la liste de lecture « Kanye West Vidéo Essentials ». Les deux semblent avoir été supprimés à un moment donné cette semaine et n’apparaissent plus dans les résultats de recherche Apple Music.

Apple a cessé de retirer toute la discographie de West, malgré la pression croissante pour le faire. Dans une interview avec Reuters cette semaine, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a indiqué que Spotify n’envisageait pas de le faire. Tout en reconnaissant que West a fait « des commentaires tout simplement horribles », c’est finalement à son label de décider « s’ils veulent agir ou non ».

Pierre roulante souligne, cependant, que ce n’est pas nécessairement aussi clair dans le cas de West :

Mais la situation du label de West est compliquée en soi, compte tenu du fait qu’il n’est techniquement plus signé sur un seul. Après avoir passé la majeure partie de sa carrière avec Def Jam Recordings, West a terminé son contrat avec la sortie de Donda l’année dernière. Quoi qu’il en soit, les liens entre les deux n’ont pas été complètement rompus, étant donné que Def Jam reste responsable de la maintenance de son catalogue, qui comprend 10 albums studio et un certain nombre de sorties collaboratives.

Def Jam pourrait facilement intervenir et extraire la discographie de West d’Apple Music, Spotify et d’autres plateformes de streaming. Jusqu’à présent, cependant, il n’a montré aucune intention de le faire.

En plus de perdre ses contrats avec des entreprises comme Adidas, Vogue et Balenciaga, West a également été temporairement exclu de ses comptes Twitter et Instagram. Il a été autorisé à revenir sur Instagram hier, tandis que son compte Twitter est revenu en ligne aujourd’hui suite à l’acquisition du service par Elon Musk.

Apple n’a pas encore commenté son action autour de la musique de Kanye West sur Apple Music. Les deux parties ont travaillé en étroite collaboration dans le passé, y compris une diffusion en direct de West terminant son Donda album en 2021. Un rapport a récemment indiqué que West avait également prévu de nommer son album de 2018 vous après Adolf Hitler.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :