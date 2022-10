Samsung Galaxy S23 Ultra: fuite de nouveaux détails sur les appareils photo du nouveau produit phare de la marque coréenne

Selon cette fuite, l’appareil photo de 200 mégapixels du Samsung Galaxy S23 Ultra ne sera pas le même que celui du Xiaomi 12T Pro et le téléobjectif sera de meilleure qualité que celui du Galaxy S22 Ultra.

Malgré le fait que Samsung ne lancera pas les nouveaux téléphones mobiles haut de gamme de son catalogue, le Galaxy S23, avant le début de l’année prochaine, au cours des derniers mois, nous n’avons cessé de recevoir des rumeurs sur les caractéristiques du modèle le plus populaire. avancée des trois qui composeront cette nouvelle génération de flagships.

Ainsi, maintenant, une nouvelle fuite du célèbre leaker Ice Universe vient de révéler de nouveaux détails sur les caméras Samsung Galaxy S23 Ultra.

Ce seront les caméras arrière du Galaxy S23 Ultra

Le populaire filtre Ice Universe vient de publier un tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, dans lequel il révèle que l’appareil photo principal de 200 mégapixels du Samsung Galaxy S23 Ultra ne sera pas le même que celui du Xiaomi 12T Pro, puisque il prendra des photos et des vidéos de nuit de bien meilleure qualité que celles prises avec celui-ci et son prédécesseur, le Galaxy S22 Ultra.

On peut confirmer que les photos de nuit du S23 Ultra sont très fortes et bien meilleures que celles du S22 Ultra. Je pense que c’est la plus grande amélioration du téléphone mobile phare de Samsung en cinq ans. — Univers de glace (@UniverseIce) 27 octobre 2022

À cet égard, le fuyant populaire déclare que cette nouveauté sera « la plus grande amélioration du téléphone mobile phare de Samsung en cinq ans ».

Ce même leaker a également révélé, via un autre tweetque le Samsung Galaxy S23 Ultra aura un téléobjectif plus avancé que celui de son prédécesseur, car malgré la poursuite de l’équipement de deux capteurs de 10 mégapixels avec un zoom de 3 et 10 augmentations respectivement, il obtiendra des photos de meilleure qualité grâce à une nouvelle IA algorithmes et une série d’améliorations de couleur.

Ce sera la surprise la plus positive du Samsung Galaxy S23 Ultra

Quant aux autres caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra, tout semble indiquer qu’il aura un écran AMOLED E3 de 6,8 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 et une grosse batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 45W.