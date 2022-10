Twitter devient privé sous la propriété de Musk pose des défis, car les dirigeants licenciés gagnent des millions

La privatisation de Twitter sous la propriété d’Elon Musk présente un certain nombre d’avantages pour le milliardaire, notamment moins d’exigences réglementaires et l’absence de rapports trimestriels sur les résultats. Mais le parcours n’est pas sans difficultés…

Twitter devient privé

Le New York Times rapporte que Musk avait demandé conseil à Michael Dell – qui a privatisé sa propre société informatique en 2018 – concernant Tesla. Musk a décidé de ne pas le faire pour la société EV, mais Twitter devient privé dans le cadre de l’acquisition. Cela le verra radié de la Bourse de New York.

Dell lui a dit que le processus en valait la peine, mais l’a averti que c’était « un processus très difficile ».

Diriger l’entreprise comme une entreprise privée a un attrait évident pour Musk, qui veut être libre de faire ce qu’il veut sans avoir à se soucier de ce que pensent les actionnaires.

Contrairement aux sociétés cotées en bourse, les entreprises privées ne sont pas tenues de publier des informations trimestrielles sur leurs performances. Ils sont également soumis à moins d’test réglementaire et peuvent être contrôlés plus étroitement par un propriétaire. Cela indique que M. Musk peut s’occuper de Twitter – notamment en modifiant les règles de contenu de la plateforme, ses finances et ses priorités – sans avoir à tenir compte des inquiétudes du public investisseur.

Les cadres sortants doivent des millions de paiements

L’accord a entraîné la dissolution du conseil d’administration existant et Musk sera en grande partie libre de choisir ses propres administrateurs – bien que ses banques co-investisseurs voudront sans aucun doute être représentées. Mais Eric Talley, professeur à la Columbia Law School, affirme qu’il n’y a guère de doute sur la manière dont l’entreprise sera gérée.

Je m’attends à ce que M. Musk le dirige comme une dictature quelque peu amicale.

Musk a déjà licencié plusieurs cadres, même s’ils ne souffriront pas trop.

En vertu de l’accord de fusion, l’ancien PDG Parag Agrawal devait potentiellement recevoir un parachute doré d’une valeur d’environ 60 millions de dollars, le directeur financier Neg Segal recevant 46 millions de dollars, tandis que le directeur juridique Vijaya Gadde recevrait environ 20 millions de dollars.

La rétention et l’embauche du personnel pourraient être difficiles

Les rapports initiaux suggéraient que Musk prévoyait de réduire jusqu’à 75% de la main-d’œuvre – ce qu’il a depuis nié. Mais il ne fait aucun doute qu’il y aura des coupures à grande échelle.

Musk serait probablement heureux de voir une partie de cela se produire par attrition, mais le rapport prévient qu’il pourrait avoir du mal à conserver une partie du personnel qu’il souhaite conserver et à recruter de nouvelles recrues.

Les employés reçoivent généralement des options d’achat d’actions dans l’entreprise. Mais, avec la radiation des actions de Twitter, les employés devraient être encaissés pour les actions qu’ils possèdent déjà et être payés avec des bonus en espèces à l’avenir, au lieu des options sur actions qu’ils devaient recevoir, selon l’accord de fusion. Certains employés craignent que M. Musk ne respecte pas l’accord. « La plupart de ces employés ont été dans une entreprise publique et sont habitués aux attributions d’options publiques, qui sont liquides », a déclaré Brian JM Quinn, professeur à la Boston College Law School. « Ils devront trouver une autre méthode adaptée à la Silicon Valley pour garder les gens autour. »

Ses banques et co-investisseurs voudront voir un retour

Musk n’avait pas assez de liquidités pour effectuer l’achat pur et simple : il a dû emprunter 12,5 milliards de dollars aux banques et lever 7,1 milliards de dollars supplémentaires auprès de co-investisseurs.

Ces banques s’attendront à voir des remboursements sur le capital et les intérêts, et les analystes ont suggéré que le coût du service de ces prêts pourrait s’élever à un milliard de dollars par an. Les co-investisseurs voudront également savoir comment ils verront un retour sur leur trésorerie.

Photo : Daniel Oberhaus/CC4.0

