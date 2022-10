YouTube va enfin résoudre l’un des plus gros défauts de son application

YouTube commencera enfin à organiser les vidéos de la chaîne en catégories : les courts métrages n’apparaîtront plus dans l’onglet principal.

Dans sa mission de regagner le terrain perdu face à TikTok, YouTube a décidé de miser sur le format vertical et les contenus vidéo courts. Les soi-disant « Shorts ». Petit à petit, ce type de contenu prend de plus en plus d’importance au sein de la plateforme, mais son intégration au sein de l’application YouTube est loin d’être parfaite.

YouTube en est conscient et prévoit d’apporter quelques modifications pour améliorer l’expérience utilisateur. Tant celui de ceux qui accèdent à la plateforme dans le but de consommer des vidéos au format classique, que ceux qui préfèrent les Shorts.

Pour cela, les chaînes youtube évoluent de s’organiser de manière plus cohérente : chaque type de vidéo sera dans sa propre catégorie.

Les courts métrages n’apparaîtront plus dans l’onglet vidéo

Comme l’entreprise elle-même l’a confirmé, l’application YouTube est mise à jour pour introduire le nouveau format de chaîne, organisé par onglets. De cette façon, les vidéos classiques ont leur propre onglet, tandis que les courts métrages et les vidéos en direct ont le leur.

Ainsi, il est plus facile d’accéder à chaque type de contenu et évite que l’onglet vidéo principal ne soit inondé de courts clips au format vertical ou d’émissions en direct de plusieurs heures.

Le nouveau format d’onglet YouTube a déjà commencé son déploiement parmi les utilisateurs de l’application. Les changements commenceront à être visibles au cours des prochaines semaines pour tous les utilisateurs. De plus, il faut se rappeler que YouTube a récemment subi l’un des plus grands changements de conception de son histoire, avec des nouvelles intéressantes qui parviennent déjà aux utilisateurs de la plateforme.