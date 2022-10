La couche COVID disparaît de Google Maps

Presque dès le début du COVID-19, passant de la localisation en Chine à une pandémie mondiale qui a soumis la moitié de la planète à des confinements sévères, Google Maps a voulu contribuer à l’information sur la progression de l’infection. Pour ce faire, l’application Big G Maps a suivi plusieurs étapes.

L’un d’eux était la soi-disant « couche COVID-19 », qui montrait la tendance de l’infection dans le monde. Maintenant, comme nous l’avons appris grâce à 9to5Google, Google a supprimé cette couche Maps sans faire beaucoup de bruit, bien qu’il ait confirmé sa suppression via la page de support de l’application.

Cette couche ajoutée en 2020 a montré le nombre moyen de cas de COVID sur 7 jours dans des zones spécifiques, afin que vous puissiez voir où il se propageait le plus rapidement. Son déploiement et son adoption dans le monde entier ont été extrêmement rapides, comme on pouvait s’y attendre.

Maintenant, Google a cité une « baisse d’utilisation » comme principale raison de sa suppression. Avec lui, non seulement les informations sur l’infection vont, mais aussi tout ce qui concerne la disponibilité des vaccins et d’autres ressources d’intérêt.

De son côté, Google a expliqué ce qui suit concernant sa décision :

Nous avons lancé la couche COVID-10 en 2020 pour aider les gens à savoir comment les cas de COVID se propageaient dans leur région. Depuis lors, à mesure que les gens du monde entier ont accès aux vaccins, aux tests et à d’autres ressources contre la COVID-19, leurs besoins en informations ont également évolué.

En raison d’une baisse de l’utilisation, la couche COVID-19 n’est plus disponible sur Google Maps pour mobile et Web à partir de septembre 2022, bien que vous puissiez toujours trouver des informations utiles et à jour sur COVID-19, telles que des variantes , tests, prévention et bien plus encore via la recherche Google. Des emplacements tels que les centres de test et de vaccination peuvent également être trouvés sur Google Maps.