C’est officiel : Age of Empires arrive sur votre mobile

La saga historique des jeux de stratégie en temps réel oriente ses pas vers Android

Les jeux de stratégie ne sont pas étrangers au monde Android. Dans Netcost-security.fr, en fait, nous vous avons déjà proposé une liste des 21 meilleurs il y a quelque temps. Au sein de ce genre on retrouve bon nombre de sous-genres, qui proposent des titres addictifs et passionnants, mais les plus populaires restent les jeux de stratégie en temps réel ou RTS.

Au sein de la RTS, il y a une saga qui captive les utilisateurs depuis plus de 20 ans. Nous faisons référence à Age of Empires, l’un des premiers titres nés sous les auspices du tout-puissant Microsoft. Maintenant, ce titre légendaire arrive sur Android sous le nom d’Age of Empires Mobile, tout comme Les responsables ont confirmé sur Twitter.

Une saga mythique débarque sur Android

L’arrivée d’Age of Empires sur le système d’exploitation du robot vert s’est accompagnée d’un teaser qui ne révèle pas grand-chose, mais il semble anticiper à quoi ressemblera l’apparence visuelle du titre une fois qu’il atterrira sur nos appareils mobiles.

Et, à première vue, il ressemblera à Age of Empires IV, son dernier opus sur PC. C’est précisément ce dernier opus qui a été lancé avec un langage de conception renouvelé, qui a pratiquement dynamisé tout ce que la saga avait réalisé jusque-là et a aidé les utilisateurs à identifier différents éléments du jeu.

Ce nouveau design se traduirait bien dans le jeu mobile et rappelle Civilization VI, un autre titre PC qui s’est déplacé avec succès dans l’espace mobile. Il y a des inquiétudes logiques quant à la façon dont cela se déroulera dans un terminal Android, mais en gardant à l’esprit que de nombreux jeux de stratégie qui arrivent sur la plate-forme sont des ports PC pratiquement fidèles, avec des ajustements d’interface pour les adapter aux petits écrans.

Pourtant, étant donné qu’Age of Empires: Castle Siege a été un désastre complet avant de disparaître en 2019, il est facilement compréhensible que certains ne le voient pas très clairement. Cependant, le titre a suscité beaucoup d’attentes et cette nouvelle aventure sur Android s’annonce bien plus fructueuse.