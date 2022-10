Windows 11 build 25231 apporte la prise en charge de la barre des tâches tactile optimisée à tous les initiés

Aujourd’hui, Microsoft a publié deux nouvelles versions de Windows 11, une pour le canal bêta (build 22623.875), tandis que la seconde est pour le canal développeur. La nouvelle mise à niveau incrémentielle est étiquetée avec le numéro de build 25231 et est disponible dans le canal développeur. Il ne s’agit pas d’une grosse mise à niveau, mais plutôt d’une mise à niveau mineure apportant les fonctionnalités disponibles à tous les initiés. Lisez la suite pour en savoir plus sur Windows 11 build 25231.

Microsoft propose la nouvelle version du canal de développement avec la version de version 25231.1000 (rs_prerelease) de Windows 11 Insider Preview. Comme il s’agit d’une mise à niveau incrémentielle, vous pouvez rapidement mettre à niveau votre système vers la nouvelle version.

En termes de changements, la nouvelle version du canal de développement apporte la barre des tâches optimisée pour le toucher à tous les initiés, qui était auparavant disponible pour un petit groupe d’utilisateurs dans le canal de développement. Si vous avez un appareil à écran tactile fonctionnant sous Windows 11 (la dernière version de développement), vous pouvez maintenant utiliser la nouvelle barre des tâches, qui se réduit à une taille plus petite et sera développée plus tard à l’aide d’un geste de balayage. Actuellement, la fonctionnalité est limitée au canal de développement, si tout se passe bien, la fonctionnalité sera publiée sur le canal bêta.

Outre la barre des tâches optimisée pour le toucher, la nouvelle version de développement apporte une liste de mots neutre en termes de langue à plus d’utilisateurs, la liste sera synchronisée sur tous les appareils utilisant le même compte Windows. Une autre fonctionnalité offerte à un plus grand nombre d’utilisateurs est la fonctionnalité de suggestion de cloud IME chinois simplifié.

La dernière version de développement résout une grande liste de problèmes disponibles sur les versions précédentes, la liste comprend une nouvelle info-bulle qui s’affiche lorsque vous passez la souris sur l’icône du son dans les paramètres rapides, corrige la police utilisée dans la section Wi-Fi dans les paramètres rapides, corrigé un problème qui entraînait parfois des plantages dans certaines applications, et plus encore.

Voici la liste complète des nouvelles fonctionnalités et modifications apportées avec la nouvelle version du canal de développement.

Windows 11 Insider Preview Build 25231 – Modifications et améliorations

Général La modification qui a commencé à être déployée avec la Build 25179 dans le dictionnaire d’orthographe afin qu’il utilise désormais une liste de mots indépendante de la langue et se synchronise sur tous les appareils qui utilisent le même compte Windows est désormais disponible pour tous les Windows Insiders dans le Dev Channel. Les utilisateurs peuvent basculer cette fonctionnalité via Paramètres > Comptes > Sauvegarde Windows > Mémoriser mes préférences > Préférences de langue. Cela ne fonctionne actuellement qu’avec les comptes Microsoft aujourd’hui, le support AAD venant plus tard.

Barre des tâches optimisée pour les tablettes La barre des tâches optimisée pour les tablettes qui a commencé à être déployée avec la Build 25197 est désormais disponible pour tous les Windows Insiders dans le Dev Channel, tout comme les améliorations de la barre d’état système qui ont commencé à être déployées avec la Build 25211 qui incluent le glisser-déposer.

Saisir La fonctionnalité de suggestion de cloud Simplified Chinese IME qui a commencé à être déployée avec la Build 25217 est désormais disponible pour tous les Insiders du Dev Channel.



Windows 11 Insider Preview Build 25231 – Correctifs

Correctifs Lorsque vous déplacez votre souris sur l’icône du son dans les paramètres rapides, l’info-bulle s’affiche désormais lorsque l’audio spatial est utilisé, et pas seulement lorsqu’il est activé.

Réglages Suppression de la plaque arrière des icônes d’application UWP dans Applications > Applications par défaut et Applications > Applications pour sites Web. Correction de la police utilisée dans la section Wi-Fi des paramètres rapides lorsque le Wi-Fi était désactivé, afin qu’elle soit cohérente avec l’autre texte dans les paramètres rapides Correction d’un problème considéré comme la cause principale de l’absence inattendue d’ajout de certaines caméras réseau lorsque vous les avez sélectionnées sous Bluetooth et appareils > Caméras. Amélioration de la prise en compte des DPI lors du lancement de setup.exe à partir d’un ISO monté, de sorte que le logo initial pendant sa préparation ne devrait plus être flou dans certains cas.

Autre Correction d’un problème rare où FindWindow et FindWindowEx pouvaient renvoyer une fenêtre inattendue. Correction d’un problème où parfois vous ne pouviez pas utiliser FIDO pour déverrouiller votre PC s’il était connecté à un écran externe avec le couvercle de l’ordinateur portable fermé. Correction d’un problème qui entraînait parfois des plantages dans certaines applications (comme Paint et Windows Terminal) lors de la tentative d’affichage d’une info-bulle.



Vous pouvez consulter la liste des problèmes connus sur le Blog Windows Insider.

Si vous avez rejoint le canal de développement sur le programme Insider Preview et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la version de développement de prévisualisation. Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

