Le retour d’Andy Rubin : c’est la nouvelle aventure du controversé "parent androïde"

Le créateur d’Android a fondé une nouvelle ‘start-up’ appelée Simple Things et qui sera dédiée aux métiers de la surveillance et de la sécurité dans les maisons connectées.

Cela fait des années qu’Andy Rubin a quitté Google pour qu’Android puisse continuer à s’éloigner de son créateur d’origine, bien que le « père d’Android » controversé et bien connu n’ait pas été silencieux ces dernières années, dépensant son argent et vivant la vie luxueuse il avait gagné.

Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, car Rubin voulait continuer dans l’industrie mobile en se présentant comme un révolutionnaire dans la recherche de l’avenir de l’interaction entre les utilisateurs et les smartphones, en lançant sous la bannière de sa société Essential un smartphone qui voulait être différent , et Cependant, il n’a pas obtenu le succès escompté.

En effet, Essential n’appartient même plus à Andy Rubin mais à Carl Pei, PDG de Nothing, tandis que le créateur d’Android s’est attelé à la recherche d’un nouveau business, fondant une start-up axée sur la surveillance et la sécurité avant tout pour les maisons connectées.

La nouvelle société s’appelle Simple Things, comme nous l’ont dit les collègues d’Android Authority, et en réalité il semble qu’Andy Rubin fasse confiance aux mêmes camarades de combat, car selon des sources cette nouvelle société est composée de plusieurs ex-employés d’Essential et OSOM, établissant son siège social à Palo Alto, en Californie.

Ce n’est pas un pari anodin d’Andy Rubin, et c’est que tant Google qu’Amazon ou Xiaomi, en plus de bien d’autres géants de l’électronique, se sont récemment intéressés à un business dans lequel la majorité des opérateurs de téléphonie mobile sont également entrés dans l’offre de télécommunications. un hub de connexion et différents capteurs, ainsi que des caméras de surveillance, afin que nous puissions nous tenir au courant de tout ce qui se passe dans nos maisons même lorsque nous sommes loin.

Il est fort possible que Simple Things trouve cette fois le créneau inexploré et immature dont Essential ne pouvait pas profiter, et il est également possible que le créateur d’Android ait de la place pour faire ressortir sa magie avec des produits intéressants et différentiels dans un secteur en plein essor. qui continue de croître à un bon rythme à l’échelle mondiale.

Après la mauvaise expérience dans Essential, le « père d’Android » va désormais chercher à concurrencer sa nouvelle société Simple Things dans un business toujours en croissance, avec une marge de progression et de nombreux géants impliqués, comme l’entreprise de sécurité dans les maisons connectées.

En ce qui concerne l’histoire de ses aventures commerciales précédentes, comme vous le savez déjà, Rubin a quitté Google dans le mauvais sens après plusieurs plaintes de comportement inapproprié qui avaient quelque chose à voir avec une relation avec un subordonné.

Peu de temps après, il fonde Essential pour révolutionner le marché avec de nouveaux smartphones axés sur l’expérience utilisateur, mais l’aventure ne se termine pas bien malgré la levée de plus de 300 dollars de financements externes, se clôturant finalement en 2020 avec certains salariés créant OSOM pour continuer à développer des téléphones intelligents. .

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre de voir les premiers produits Simple Things apparaître en magasin, il va donc falloir être patient pour voir ce qu’Andy Rubin a à nous proposer de sa nouvelle start-up de sécurité numérique.