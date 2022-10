Windows 11 Insider build 22623.875 corrige un tas de bugs

Une nouvelle version d’initié est déployée sur le canal bêta. La version 22623.875 de Windows 11 est la dernière version d’initié qui corrige de nombreux bugs. Il étend également les fonctionnalités qui étaient disponibles pour des utilisateurs limités et sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs bêta. Découvrons-en plus sur la dernière version bêta de Windows 11.

Comme d’habitude, la nouvelle mise à jour du canal bêta est disponible en deux versions. La première construction est 22623.875 qui a toutes les nouvelles fonctionnalités activées par défaut. Et la deuxième construction est 22621.875 qui a de nouvelles fonctionnalités et certaines fonctionnalités sont désactivées par défaut.

Microsoft a récemment publié une mise à jour majeure de 2022 avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Et Microsoft continue de tester davantage de fonctionnalités et de modifications via son programme Windows Insider. Ces modifications seront rendues publiques dans les mises à jour ultérieures.

En parlant des changements et des fonctionnalités, la dernière version bêta de Windows 11 apporte la barre des tâches optimisée pour les tablettes. Auparavant, il était disponible pour un nombre limité d’utilisateurs dans la version bêta, mais il est désormais disponible pour tous les utilisateurs du canal bêta. Il en va de même pour le raccourci du gestionnaire de tâches dans le menu contextuel de la barre des tâches. Il est disponible pour tous les utilisateurs du canal bêta.

Ci-dessous, vous pouvez consulter le journal des modifications complet.

Changements et améliorations dans la version 22623.875

[Tablet-optimized taskbar]

La barre des tâches optimisée pour les tablettes qui a commencé à être déployée avec la Build 22623.730 est désormais disponible pour tous les Windows Insiders dans le canal bêta. Les améliorations de la barre d’état système qui ont commencé à être déployées avec la version 22623.746, notamment le glisser-déposer, sont toujours en cours de déploiement, de sorte que tous les initiés du canal bêta ne le verront pas tout de suite.

[Taskbar]

La modification qui ajoute le Gestionnaire des tâches au menu contextuel lors d’un clic droit sur la barre des tâches est désormais disponible pour tous les Windows Insiders dans le canal bêta.

Correctifs dans la version 22623.875

[Taskbar]

Vous pouvez désormais balayer vers le haut depuis la barre des tâches avec un stylet pour développer la barre des tâches optimisée pour les tablettes.

[System Tray Updates]

Le panneau Afficher les icônes cachées dans la barre d’état système ne devrait plus bloquer les menus contextuels ouverts après lui.

Correctifs pour les DEUX Build 22621.875 & Build 22623.875

Nouveau! Nous avons amélioré l’expérience de sauvegarde lors de l’utilisation de votre compte Microsoft (MSA). Certains appareils peuvent remarquer des traitements visuels pour cette amélioration. Ceci est initialement disponible pour un petit public et se déploie plus largement dans les mois qui suivent.

Nous avons résolu un problème qui pouvait affecter certains types de connexions SSL (Secure Sockets Layer) et Transport Layer Security (TLS). Ces connexions peuvent avoir des échecs d’établissement de liaison. Pour les développeurs, les connexions affectées sont susceptibles d’envoyer plusieurs trames suivies d’une trame partielle d’une taille inférieure à 5 octets dans un seul tampon d’entrée. Si la connexion échoue, votre application recevra l’erreur « SEC_E_ILLEGAL_MESSAGE ».

Nous avons arrêté le début de l’heure d’été en Jordanie fin octobre 2022. Le fuseau horaire de la Jordanie passera définitivement au fuseau horaire UTC + 3.

Nous avons corrigé un problème qui affectait la transparence dans les fenêtres en couches. Cela se produit lorsque vous êtes en mode applications distantes haute définition intégrées localement (RAIL).

Il y a quelques problèmes connus que vous pouvez vérifier en vous rendant sur cette page.

Les nouvelles versions sont déployées pour les utilisateurs dans les canaux bêta. Les utilisateurs peuvent obtenir l’une des deux versions. Si vous obtenez Windows 11 build 22621.875, vous aurez la possibilité de mettre à jour vers Windows 11 build 22623.875. Vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour dans Paramètres > Mise à jour Windows.

