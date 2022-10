AirDrop sur Androïd ? Avec cette application, vous pouvez rapidement transférer des fichiers de votre mobile vers votre Mac

Ubidrop est une nouvelle application créée par un ancien employé d’Apple, offrant aux utilisateurs d’Android une alternative à AirDrop.

Si vous avez un mobile Android et un ordinateur avec MacOS, vous savez probablement déjà que transférer des fichiers d’un appareil à un autre n’est pas le processus le plus simple ni le plus confortable. Surtout par rapport à la simplicité qu’AirDrop offre aux propriétaires de différents appareils au sein de l’écosystème Apple.

Heureusement, il existe des alternatives qui facilitent quelque peu ce processus. À l’époque, nous parlions déjà d’applications comme Snapdrop, qui permettent de transférer rapidement des fichiers sans fil entre différents types d’appareils. Parlons maintenant d’une nouvelle application créée par un ancien employé d’Apple, qui promet de rapprocher l’expérience AirDrop des utilisateurs d’Android.

Ubidrop : transférez sans fil n’importe quel fichier de votre Android vers votre Mac

L’application a été créée par style alexun ancien employé d’Apple qui, pendant des années, a rencontré des difficultés en essayant de transférer des fichiers d’un smartphone Android vers un Mac.

Et bien qu’il existe des moyens de le faire, la plupart ne sont pas suffisamment sécurisés ou rapides pour offrir une expérience satisfaisante. Par conséquent, vous avez décidé de créer votre propre solution.

L’application s’appelle Ubidrop et vous permet d’envoyer des fichiers d’un appareil Android vers un PC avec MacOS, rapidement et facilement. La seule exigence est que l’application soit installée sur les deux appareils et que les deux soient connectés au même réseau WiFi.

Étant donné que l’application s’intègre au menu « » d’Android, il est possible de transférer rapidement n’importe quelle image, document, vidéo ou autre type de fichier, simplement en sélectionnant Ubidrop comme option d’envoi du fichier lors du partage. De plus, l’outil offre également la possibilité de transférer des fichiers de l’ordinateur vers le mobile, en suivant le même processus.

Ubidrop est téléchargeable et utilisable gratuitement pendant huit jours. Une fois la période d’essai terminée, il sera nécessaire d’acheter une licence. Son prix est de 19 $ si vous souhaitez utiliser Ubidrop avec un seul appareil Mac, ou de 49 $ si vous souhaitez étendre la limite à trois appareils différents.