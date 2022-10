Apple publie la première version bêta publique d’iOS 16.2 avec Freeform, des améliorations de l’application Home, etc.

Suite à la publication aux développeurs plus tôt cette semaine, Apple a maintenant publié la première version bêta publique d’iOS 16.2 et d’iPadOS 16.2 aux testeurs. La société déploie également les premières versions bêta publiques de watchOS 9.2 et tvOS 16.2. Voici les nouveautés…

Apple publiera ces mises à jour logicielles pour tout le monde au cours des prochains mois. En attendant, n’importe qui peut les essayer en rejoignant le programme logiciel bêta public d’Apple. Gardez à l’esprit que ces mises à jour sont encore en version bêta précoce et pourraient avoir des bugs et des problèmes de performances jusqu’à ce qu’elles soient finalisées.

Apple met en garde contre l’exécution des bêtas publiques d’iOS 16 :

Le programme logiciel bêta d’Apple permet aux utilisateurs d’essayer des logiciels en version préliminaire. Les commentaires que vous fournissez sur la qualité et la convivialité nous aident à identifier les problèmes, à les résoudre et à améliorer encore les logiciels Apple. Veuillez noter qu’étant donné que le logiciel bêta public n’a pas encore été commercialisé par Apple, il peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et peut ne pas fonctionner aussi bien que les logiciels commercialisés. Assurez-vous de sauvegarder votre iPhone, iPad ou iPod touch et votre Mac à l’aide de Time Machine avant d’installer le logiciel bêta.

iOS 16.2 inclut une poignée de changements, y compris la nouvelle application de collaboration Freeform qu’Apple a présentée pour la première fois à la WWDC. Voici un aperçu des nouveautés :

Les membres du programme bêta public peuvent installer iOS 16.2 en se rendant dans l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Vous pouvez apprendre comment rejoindre le programme ici même sur le site Web d’Apple.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :