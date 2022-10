Le Samsung Galaxy S22 se vend mieux que le S21, tout comme le Galaxy pliable

Le Samsung Galaxy S22 a généré plus de revenus au troisième trimestre 2022 que le Galaxy S21 au même trimestre de l’année précédente.

Alors que nous sommes déjà pleinement dans le dernier trimestre de l’année, les fabricants de mobiles révèlent les données de ventes du troisième trimestre et les comparent à la même période de l’année précédente.

L’un d’eux est Samsung, qui vient de publier le rapport financier du troisième trimestre 2022, qui révèle que les Galaxy S22 et la quatrième génération de Galaxy pliables se vendent mieux que les Galaxy S21.

Le Samsung Galaxy S22 et le Galaxy pliable se vendent mieux que le Galaxy S21

Comme l’a confirmé le média spécialisé Android Authority, Samsung a publié les gains obtenus tout au long du troisième trimestre 2022, qui confirment que les Galaxy S22 ont généré plus de revenus que les Galaxy S21 à la même période de l’année précédente.

« La série Galaxy S22, lancée au premier semestre, a également maintenu une forte dynamique de ventes, affichant une croissance significative des revenus par rapport à l’année précédente »

Cela indique que Samsung vend plus de modèles Plus et Ultra et plus de variantes de stockage plus élevées que l’année dernière, et tout cela malgré le fait que, comme le souligne la société d’études de marché Canalys dans une étude récente, le marché des smartphones a chuté de 9% en le troisième trimestre de 2022.

De même, le géant coréen a également confirmé que les ventes de sa quatrième génération de téléphones pliables, les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4, sont supérieures à celles de leurs prédécesseurs.

« Les ventes de Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 ont affiché une forte croissance par rapport aux modèles précédents, malgré un environnement de marché difficile »

Cette dernière donnée ne nous étonne pas, puisque le constructeur coréen augmente le nombre de ventes à chaque nouveau lancement de Galaxy pliable, d’autant plus que, actuellement, il domine le marché des mobiles pliables sans concurrence.