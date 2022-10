Xiaomi lance le mobile avec la charge la plus rapide au monde : de 0 à 100 % en 9 minutes

Le nouveau Redmi Note 12 Discovery Edition est le smartphone avec la charge la plus rapide : 210 W de puissance.

La nouvelle série Redmi Note 12 de Xiaomi est composée de trois modèles différents, dont celui qui, aujourd’hui, est déjà le smartphone le plus rapide du marché.

Il s’agit du Redmi Note 12 Explorer Edition, une version spéciale qui intègre un système de charge plus puissant que tout autre téléphone vu à ce jour, pouvant atteindre 210 W.

60 couches de protection pour le système de charge le plus puissant du marché à ce jour

Une grande partie de la présentation de l’appareil a été consacrée par Xiaomi à parler du système de charge du terminal, et ce n’est pas pour moins. Il dispose d’un système HyperCharge capable d’atteindre 210 W de puissance grâce à une nouvelle technologie basée sur des électrolytes internes à très faible viscosité, qui s’ajoute à la puce « Sanyao » développée par Xiaomi et au chargeur Dual Gan pour atteindre la puissance de charge la plus élevée jamais vue jusqu’à présent dans un terminal de l’entreprise.

Selon Xiaomi, jusqu’à soixante couches de protection différentes ont été développées pour maintenir l’intégrité du chargeur, de la batterie et du téléphone lui-même. Ces couches comprennent l’utilisation d’une plaque de graphite, d’une chambre à vapeur et d’une puce de contrôle de température intelligente.

Cette technologie, ajoutée à une batterie d’une capacité de 4300 mAh, permet d’effectuer une charge complète en seulement 9 minutes. Selon les données de la marque, en seulement 5 minutes, le niveau de la batterie aura déjà atteint 66 %.

En plus de sa technologie de charge bestiale, le Redmi Note 12 Discovery Edition intègre un processeur MediaTek Dimensity 1080 5G, un écran OLED flexible de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, et un appareil photo principal Samsung de 200 mégapixels. HPX.

L’appareil est déjà en vente en Chine au prix de 2 399 yuans, soit environ 331 euros à changer.