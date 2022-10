La poussée de jeu TikTok sera « énorme », lancement prévu le 2 novembre

Le jeu TikTok n’a jusqu’à présent représenté qu’une très petite partie de l’application de streaming vidéo, mais la société serait à quelques jours d’annoncer une « énorme » poussée sur le marché des jeux…

Arrière plan

TikTok propose des jeux aux utilisateurs chinois depuis 2019, mais de manière plutôt discrète. Il a apporté une poignée de jeux au reste du monde en 2021, toujours sans grande fanfare ni découvrabilité.

En mai, nous avons entendu pour la première fois que la société prévoyait de devenir plus sérieuse à ce sujet, en élargissant son partenariat avec Zynga pour proposer des jeux basés sur HTML-5. La société a testé ces jeux avec des utilisateurs de TikTok au Vietnam.

TikTok gaming push à venir la semaine prochaine

La Financial Times rapporte que TikTok devrait faire une annonce majeure sur les jeux au début de la semaine prochaine.

TikTok fait un grand pas en avant dans le jeu, en ajoutant un onglet dédié dans la plate-forme vidéo courte, sa première aventure dans un format de divertissement différent […] Les utilisateurs pourront accéder aux jeux via un bouton sur la page d’accueil de l’une des applications vidéo les plus populaires au monde. Il proposera une multitude de jeux mobiles où des publicités peuvent être diffusées et les utilisateurs peuvent payer pour du contenu supplémentaire, selon quatre personnes familières avec les plans.

La FT note que TikTok a nommé le mois dernier un poids lourd à la tête du jeu mondial, et que l’exécutif n’a pas caché le fait que le domaine présentait un intérêt significatif pour la société vidéo.

L’ancien architecte système d’Intel, Assaf Sagy, a ajouté la nomination à son profil LinkedIn, en déclarant :

TikTok et le gaming étaient faits l’un pour l’autre. TikTok a montré sa valeur en aidant les consommateurs à découvrir ce qui est amusant, précieux et populaire. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec toutes les sociétés de jeux du monde entier pour aider à faire de TikTok une base centrale de vos stratégies marketing.

On s’attend à ce que la société annonce officiellement le déménagement lors d’un événement spécial le 2 novembre, surnommé « TikTok Made Me Play It ». Les sociétés de jeux Electronic Arts, 2K, VNG Corporation, NetEase Games et Homa enverraient toutes des conférenciers.

TikTok a publié une non-déclaration en une phrase :

Nous cherchons toujours des moyens d’enrichir notre plateforme et testons régulièrement de nouvelles idées qui, selon nous, peuvent apporter de la valeur à notre communauté.

Cette décision intervient à un moment intéressant, avec l’entrée de Netflix sur le marché, tandis que Snapchat et Facebook semblent se retirer du jeu. Google a également annoncé récemment qu’il ajoutait Stadia au cimetière de Google.

Photo : Aaron Weiss/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :