Le Samsung Galaxy S22 reçoit le mode astrophotographie et d’autres améliorations de l’appareil photo

Ce sont toutes les améliorations apportées aux caméras du Galaxy S22 avec la mise à jour des applications Expert RAW et Camera Assistant.

Sans aucun doute, l’une des fonctionnalités les plus importantes des mobiles Android pour les utilisateurs est leur appareil photo, et pour cette raison, les fabricants s’efforcent non seulement d’équiper leurs produits phares des meilleurs capteurs photographiques, mais se soucient également de mettre à jour votre logiciel avec de nouvelles fonctionnalités.

Dans cette section, l’une des marques les plus impliquées dans le développement de son logiciel de photographie mobile est Samsung et une bonne preuve en est que, comme le confirme 9to5Google, la firme coréenne met à jour les caméras du Galaxy S22 avec le mode astrophotographie et d’autres améliorations, que nous détaillerons ci-dessous.

Ce sont toutes les nouvelles qui atteignent les caméras du Galaxy S22

Samsung a développé deux applications pour améliorer les photos prises avec les mobiles les plus pointus de son catalogue : Expert RAW et Camera Assistant, et vient maintenant de lancer une double mise à jour dans les versions de ces applications pour le Galaxy S22.

Ainsi, le géant coréen a amélioré l’application Expert RAW avec le mode astrophotographie et désormais, les utilisateurs de Galaxy S22 qui utilisent cette application verront qu’une nouvelle section astronomique apparaît dans le coin supérieur droit, ce qui vous permettra de régler vos appareils photo Samsung. prendre de longues poses des étoiles.

De plus, avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez également activer le soi-disant « guide du ciel », une fonctionnalité avec laquelle vous pouvez superposer des constellations et des systèmes solaires sur votre photo pour pointer votre appareil photo vers vos parties préférées du ciel étoilé.

De plus, avec cette nouvelle version, l’application Expert RAW a également reçu une fonction d’exposition multiple, qui vous permet de prendre plusieurs photos, puis d’accéder à des modes de superposition pour les assembler. En ce sens, il faut savoir qu’avec cette fonctionnalité vous pourrez également superposer plusieurs photos les unes sur les autres pour obtenir le meilleur cliché possible.

En ce qui concerne l’application Camera Assistant, cette nouvelle mise à jour inclut toutes ces améliorations :

HDR automatique

Lissage des images

Décalage automatique de l’objectif

Enregistrement vidéo en mode photo

Nombre d’images après la minuterie

obturateur plus rapide

Délai d’expiration de la caméra

Aperçu net sur les écrans HDMI

Téléphones Samsung avec le meilleur appareil photo du moment (Mise à jour 2022)

Toutes ces nouveautés vous donneront plus de contrôle sur la configuration des caméras du Galaxy S22 et seront très utiles pour améliorer les photos que vous prenez avec votre terminal.