Ce Samsung Galaxy haut de gamme est le premier mobile à recevoir la mise à jour Android de novembre

Si vous avez un Samsung Galaxy Z Fold4 avec la deuxième bêta de One UI 5.0, vous pouvez déjà profiter des nouvelles apportées par la mise à jour Android de novembre.

Une fois de plus, Samsung a devancé Google et a commencé à déployer la mise à jour Android de novembre sur l’un des téléphones les plus en vue de son catalogue, devenant ainsi le premier fabricant à lancer cette mise à jour.

Alors que même la société Mountain View n’a pas annoncé l’arrivée de la nouvelle version d’Android, chose qui se produira, comme d’habitude, le premier lundi du mois prochain, les propriétaires de l’un des Galaxy haut de gamme les plus récents peuvent déjà profiter de tous les améliorations de performances et de fonctionnalités fournies avec le dernier correctif de sécurité Android.

La mise à jour Android de novembre est maintenant disponible pour le Samsung Galaxy Z Fold4

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, la firme coréenne a commencé à sortir la mise à jour Android de novembre sur le Samsung Galaxy Z Fold4.

Mais, cette mise à jour n’atteint pas tous les propriétaires du mobile pliable de Samsung, car elle est limitée au Galaxy Z Fold4 d’Inde, car ce sont les seuls à avoir la deuxième version bêta de One UI 5.0 basée sur Android 13. attendez la seconde Bêta de One UI 5.0 pour atteindre le Galaxy Z Fold4 dans plus de régions du monde dans les prochains jours.

Cette mise à jour inclut le correctif de sécurité de novembre 2022, dont les détails n’ont pas encore été révélés, mais qui, comme d’habitude, corrigera bon nombre de vulnérabilités liées à la vie privée et à la sécurité.

Les mobiles Samsung qui recevront la mise à jour vers Android 13, et quand le feront-ils

Le Samsung Galaxy Z Fold4 est le seul mobile de la marque à avoir reçu cette mise à jour, mais une fois que la société coréenne a déjà commencé à la déployer, il est fort probable qu’elle atteindra plus de terminaux au cours des prochaines semaines.