Xiaomi lance une montre pour enfants Ultraman en édition spéciale

La firme chinoise a présenté une smartwatch très spéciale destinée aux enfants qui a pour thème l’un des personnages les plus célèbres de la télévision asiatique.

Nous avons déjà dit à plusieurs reprises que Xiaomi a depuis longtemps cessé d’être un simple fabricant de téléphones mobiles. Il est également dédié à la fabrication d’appareils intelligents, comme ce radiateur dont nous vous parlions récemment et, bien sûr, un grand nombre de smartwatches. Tellement que nous avons même réalisé un guide d’achat avec les meilleurs modèles.

Justement des montres connectées nous venons vous parler. La firme chinoise vient de présenter la Mi Rabbit Children’s Phone Watch Ultraman Edition dans son pays d’origine, comme le rapporte Gizmochina. Ce gadget prend en charge les applications WeChat et QQ et prend le personnage de télévision Ultraman Zero comme thème.

Les enfants regardent et téléphonent tout en un

Cet appareil est assez différent de la montre intelligente typique destinée aux enfants. Pour commencer, des amis peuvent être ajoutés via WeChat et QQ. Vous pouvez passer des appels, envoyer des messages et généralement utiliser la smartwatch pour communiquer sans effort. Il offre également une prise en charge des paiements AliPay et WeChat.

Bien sûr, la montre pour téléphone pour enfants Mi Rabbit Ultraman Edition prend en charge le contrôle parental lors de la limitation de l’utilisation de l’appareil pour effectuer des paiements, et une durée d’utilisation maximale peut également être définie.

Quant à ses caractéristiques, la montre est livrée avec un écran de 1,52 pouces, deux caméras de 8 et 5 MP et offre un support pour les réseaux 4G. La double caméra est intéressante si, par exemple, les parents de l’enfant portant la montre veulent non seulement le voir, mais aussi les environs de l’endroit où il se trouve. La caméra est interchangeable dans les appels vidéo.

Il dispose également de différents modes sportifs, développés spécialement pour les enfants du primaire. Ils visent à avoir un mode de vie sain et à prendre des habitudes d’exercice dès le plus jeune âge.

Une autre fonction intéressante est l’incorporation de l’assistant XiaoAI Classmate, la traduction vocale du chinois vers l’anglais et peut être connecté à l’application MIJIA pour avoir un contrôle supplémentaire de l’appareil. La montre est disponible uniquement en Chine, comme nous l’avons dit, pour environ 110 euros pour changer. Il est très peu probable qu’il atteigne le marché mondial.