BLUETTI lève ~ 10 millions de dollars pour sa nouvelle centrale électrique de secours portable, 32% de réduction toujours disponible

En tant que leader de son industrie, BLUETTI a toujours été parmi les meilleurs fournisseurs de solutions d’énergie propre avec une capacité impressionnante à se surpasser de manière constante. Récemment, ils ont mis sur le marché l’AC500, une centrale électrique super puissante et portable spécialement conçue pour les pannes, les voyages hors réseau et la vie en camping-car. Et vous pouvez toujours profiter du BLUETTI AC500 pour un voyage durable vers l’indépendance énergétique avec jusqu’à 32 % de réduction avant la fin des tarifs spéciaux.

BLUETTI a levé 5 millions de dollars après seulement 15 jours de lancement de sa campagne Indiegogo et près de 10 millions de dollars en seulement 40 jours. BLUETTI a jusqu’à présent atteint ses trois objectifs ambitieux et a préparé un pack cadeau gratuit pour chaque contributeur AC500, comprenant un câble 100W Type-C, une tasse et un t-shirt. De plus, BLUETTI a promis une garantie de 4 ans s’ils lèvent 10 millions de dollars et une garantie de 5 ans pour atteindre 12 millions de dollars.

Une fois de plus, BLUETTI a rencontré un succès commercial remarquable avec les AC500 et B300S technologiquement supérieurs.

Que sont les BLUETTI AC500 & B300S ?

AC500 + B300S fournit une solution énergétique tout-en-un pour presque tous les besoins. Que vous recherchiez une alimentation de secours d’urgence, que vous souhaitiez réduire votre facture d’électricité ou vous déconnecter complètement du réseau, le système AC500 vous couvre.

Même avec une grande capacité, le système AC500 peut être chargé rapidement. Avec une batterie B300S, vous pouvez la recharger en seulement 80 minutes, soit près de 3,5 fois plus vite que ses concurrents. Et pour recharger, vous pouvez utiliser une prise murale, des panneaux solaires ou portables sur le toit, votre voiture, un générateur et même des batteries au plomb. Pour aller plus loin, la double charge est également prise en charge comme AC + solaire, AC + AC, etc. AC500 + B300S prend en charge jusqu’à 4 500 W d’entrée, tandis qu’un AC500 + 2x B300S peut atteindre un maximum de 8 000 W.

Le système AC500 est 100% modulaire et vous pouvez augmenter sa capacité de 3kWh à 36kWh en ajoutant des batteries d’extension externes. Un AC500 accepte jusqu’à 6 batteries B300S pour une capacité de 18kWh. Intégrez deux systèmes AC500 en un seul et vous obtiendrez un énorme 36 kWh, suffisant pour alimenter votre vie hors réseau.

Avec une sortie continue de 5 000 W, l’AC500 peut faire fonctionner votre climatiseur de fenêtre, votre lave-linge et d’autres appareils. Si vous avez besoin d’une puissance plus élevée pendant les pannes, vous pouvez relier deux systèmes AC500 au panneau principal de votre maison avec un Switch de transfert. De cette façon, la sortie de votre alimentation domestique augmente jusqu’à 10 000 W et gère tous vos circuits domestiques, même ceux de 240 V, y compris les sécheuses, les radiateurs, etc.

Même si votre voyage BLUETTI a commencé avec un AC300 + B300, vous pouvez profiter d’une énergie plus puissante à la maison. Procurez-vous simplement un AC500, associez-le au B300 et votre alimentation sera mise à niveau. L’AC500 est rentable, à partir de 1 499 $.

Le nouveau B300S voit des mises à niveau par rapport à la concurrence car il peut être utilisé comme source d’alimentation autonome avec une sortie USB-C de 100 W, une prise de voiture 12 V/10 A et une sortie USB-A de 18 W.

Développez vos possibilités

BLUETTI a introduit un tout nouveau Switch de transfert pour intégrer le système dans le réseau domestique des utilisateurs. Un seul kit d’intégration domestique du système AC500 ne coûte que 639 $; pendant ce temps, le système à phase divisée AC500 (pour deux unités AC500) coûte 679 $.

Panneau solaire PV400 420W

De plus, le PV400, un panneau solaire monocristallin de 420W est également disponible. Comparé aux panneaux polycristallins, le PV400 est plus durable et peut résister à des températures élevées, ce qui le rend idéal pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Il adopte une toute nouvelle béquille en métal conçue pour un réglage facile. Jusqu’à six PV400 peuvent être utilisés pour charger l’AC500 + B300S, et il ne faut que deux heures pour atteindre la pleine capacité. Jusqu’à présent, il ne reste que 44 ensembles pour 799 $. Le prix montera à 899 $ dans la prochaine phase.

État d’expédition et prix des AC500 et B300S

Selon des sources BLUETTI, 50% des commandes américaines ont déjà été expédiées tandis que les commandes pour l’UE et le Royaume-Uni sont toujours en cours. Cependant, 95% des contributeurs devraient recevoir le produit avant la fin de l’année. Ces combos spéciaux sont en quantité limitée et disponibles sur la base stricte du premier arrivé, premier servi.

La campagne Indiegogo de BLUETTI est sur le point de se terminer fin octobre. Pour contribuer à leur événement et économiser jusqu’à 32 % sur votre système d’alimentation de secours, visitez la campagne ici.

