Apple interrompt temporairement la diffusion d’annonces pour les applications de jeu sur les pages de produits de l’App Store à la suite de plaintes de développeurs

Cette semaine, Apple a déployé de nouveaux emplacements publicitaires dans l’App Store pour l’onglet Aujourd’hui et au bas des pages produit d’autres applications. Les publicités de l’App Store sont toujours un sujet controversé (et largement détesté), mais cette dernière extension a particulièrement agacé la communauté des développeurs.

Les développeurs étaient particulièrement furieux que de nombreuses publicités actuellement affichées à côté de leurs applications dans la section « Vous pourriez aussi aimer » étaient très hors de propos ou discutables sur le plan éthique, comme voir des applications de sociétés de jeux d’argent et des jeux de casino freemium. En réponse aux plaintes, via MacRumorsApple a « mis en pause les publicités liées aux jeux d’argent et à quelques autres catégories » pour qu’elles n’apparaissent pas sur les pages de produits d’applications.

Tout développeur peut enchérir et payer Apple pour le placement sur les pages de produits de l’App Store, y compris les paramètres de ciblage facultatifs. Cependant, un développeur ne peut pas empêcher une annonce d’apparaître à côté de son application dans la boutique. Pour être clair, les développeurs ne voient aucun avantage ; ils ne reçoivent pas une part des revenus de ces publicités.

Comme le montre l’exemple de l’image d’en-tête de l’article, le développeur Simon B. Støvring fait part de ses frustrations que son application d’édition de texte professionnelle Runestone était désormais accompagnée d’une publicité pour « Karamba Online Casino ».

Cela ne devrait plus se produire maintenant qu’Apple a déclaré que ces publicités étaient filtrées. Cependant, comme la déclaration d’Apple utilise spécifiquement le mot « en pause », cela implique qu’il ne s’agit que d’une politique temporaire.

On ne sait pas quelle sera la voie à suivre à long terme ici. Apple n’a pas précisé quand ni si elle avait l’intention de diffuser à nouveau des annonces de jeux d’argent dans les emplacements d’annonces de la page produit de l’App Store.

De toute évidence, les développeurs aimeraient qu’Apple revienne complètement sur ce point, mais les ambitions d’Apple en matière de croissance des revenus des services s’opposent carrément à ce qui se passe.

Au-delà de l’expansion des publicités sur l’App Store, Apple envisage également d’ajouter des résultats de recherche sponsorisés à l’application Maps, avec un lancement public prévu l’année prochaine. La division des publicités d’Apple viserait à tripler ses revenus au fil du temps.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :