Xiaomi Redmi Buds 4 Pro vs Xiaomi Redmi Buds 3 Pro, toutes les différences

Nous analysons en profondeur toutes les différences entre les Redmi Buds 4 Pro et ses prédécesseurs, les Redmi Buds 3 Pro.

Il y a quelques semaines, Xiaomi a lancé sa nouvelle génération d’écouteurs sans fil haut de gamme sur le marché, certains Redmi Buds 4 Pro qui se distinguent par une suppression du bruit allant jusqu’à 43 dB et une autonomie maximale de 36 heures avec l’ANC activé.

Gardant à l’esprit que les Redmi Buds 3 Pro étaient déjà une très bonne option sur le marché des casques Bluetooth, nous allons ensuite analyser chacune des nouveautés apportées par les Redmi Buds 4 Pro et passer en revue les principales différences entre eux deux écouteurs sans fil de la firme chinoise.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

qualité de fabrication

Si nous nous concentrons sur la qualité de fabrication des deux écouteurs sans fil, les Redmi Buds 3 Pro ont une sensation plus caoutchouteuse et un peu plus premium que les Redmi Buds 4 Pro car la sensation en main de ces derniers n’est pas aussi « Pro ». Cela a une explication simple et c’est que dans ce nouveau modèle, ils se sont davantage concentrés sur d’autres aspects tels que la qualité sonore.

Qualité sonore

Dans cette section, nous devons souligner que les Redmi Buds 4 Pro ont une meilleure qualité sonore que ses prédécesseurs, grâce surtout à l’intégration d’un double diaphragme dynamique : un de 6 millimètres en titane pour les sons aigus et un autre de 10 millimètres. en aluminium pour les sons de basse.

Cela se traduit par un son avec un excellent équilibre entre les graves et les aigus, avec une grande clarté et de très bonnes nuances, ce qui en fait l’une des meilleures options de rapport qualité-prix sur le marché.

Comment pourrait-il en être autrement, les Redmi Buds 4 Pro ont une certification Hi-Res de haute qualité et une qualité sonore Hi-Fi, grâce auxquelles les sons que nous entendons à travers les écouteurs sont très fidèles aux originaux, respectant ainsi l’essence de la musique vous écoutez.

Annulation du bruit

Une autre des principales différences entre les Redmi Buds 3 Pro et les Redmi Buds 4 Pro est la suppression active du bruit, car dans le premier, elle atteint jusqu’à 35 dB et dans le second, elle augmente à 43 dB.

En ce sens, les Redmi Buds 4 Pro disposent de quatre modes d’annulation du bruit que nous pouvons sélectionner à partir de l’application Xiaomi Ear Buds, parmi lesquels un mode adaptatif qui utilise l’intelligence artificielle pour ajuster automatiquement le niveau d’annulation du bruit en fonction du niveau de bruit extérieur.

De plus, les Redmi Buds 4 Pro sont également équipés de trois microphones qui offrent une excellente suppression du bruit pour les appels, ce qui est mieux que ses prédécesseurs, car ils captent la voix bien mieux que les Redmi Buds 3 Pro.

Autonomie et recharge

Au niveau de l’autonomie, les Redmi Buds 4 Pro sont également meilleurs que leurs prédécesseurs, puisque dans les tests que nous avons effectués avec eux, nous avons pu les utiliser pendant 7 heures en continu avec la suppression du bruit activée sans avoir à les mettre en votre box pour les recharger.

Ce que les Redmi Buds 4 Pro perdent par rapport aux Buds 3 Pro, c’est la recharge sans fil, vous ne pourrez donc plus les recharger avec les chargeurs Qi que vous avez chez vous.

connectivité

Les Redmi Buds 4 Pro ont Bluetooth 5.3 par rapport à 5.2 que les Redmi Buds 3 Pro ont, ce qui se traduit par une latence plus faible et une consommation d’énergie plus faible. De plus, cette version de Bluetooth comprend une fonction très utile qui vous permet de coupler deux appareils en même temps et de basculer facilement entre eux.

Prix

Concernant le prix, les Redmi Buds 4 Pro augmentent leur coût de 30 euros par rapport à la génération précédente, puisque leur prix officiel est de 99,99 euros contre 69,99 euros pour les Redmi Buds 3 Pro.

Même s’il faut savoir qu’il est déjà possible de trouver les Redmi Buds 4 Pro sur Amazon à moins de 85 euros et les Redmi Buds 3 Pro à moins de 55 euros.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

